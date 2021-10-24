Ето в кои градове в чужбина ще бъдат открити секции за изборите

В месеца за борба с рака на гърдата онкологът професор Асен Дудов призова властите у нас да внедрят Европейския план за борба с рака възможно най-скоро, за да може страната ни да получи по-голям достъп до високотехнологично лечение на онкоболните. Професор Дудов беше гост в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ