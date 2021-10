"168 часа": Човекът, дал оръжието на Болдуин - с неадекватно сексуално поведение

Помощник-режисьорът Дейвид Холс е уволняван и след друг подобен инцидент

Каскадьорът на звездата също получил необезопасен револвер. 6-има от операторския тим напуснали часове преди трагедията

Актьорът репетирал “кръстосана стрелба”. Човек от екипа свидетелства, че бил внимателен с оръжието

Четвъртък следобед (21 октомври). В ранчото “Бонанза Крийк” в Санта Фе, Ню Мексико, където памуковите гори и прашните подножия формират фона на уестърните от 50-те години на миналия век, Алек Болдуин снима филма “Ръжда” (Rust). Сюжетът на лентата, на която звездата е и продуцент, се основава на случайно убийство и последствията от него.

Екипът изостава от графика и в този ден трябва да навакса с много неща. Часове по-рано шестима членове на снимачния тим са напуснали заради условията на работа около нискобюджетния филм - забавяне на плащания и други трудови неуредици.

Заради това на терен има само една камера на разположение за използване и тя не записва по време на разигралите се събития.

Пред изградена за продукцията църква Алек Болдуин седи на пейка и тренира “кръстосано теглене” - стрелецът вади оръжието си от кобур на противоположната страна на тялото на ръката, с която го хваща. При своята репетиция актьорът насочва оръжието към камерата, зад която стоят 42-годишната операторка Халина Хътчинс и 48-годишният режисьор Джоел Соуза.

“Студен пистолет”, прокънтява вик. Това е термин, който на терен означава, че в огнестрелното оръжие няма бойни патрони. Изведнъж режисьорът, който гледа през рамото на Хътчинс, чува нещо, което звучи като камшик и “силно пукане”, свидетелства самият той пред следовател в клетвените си показания, оповестени публично от шерифската служба на окръг Санта Фе.

Соуза е ранен в рамото, а Хътчинс - в гърдите. Той има кръв по лицето, а тя казва, “че не усеща краката си”. За това разказва пред разследващите операторът на камерата Рийд Ръсел, който е стоял до Соуза и Хътчинс по време на стрелбата. Халина е транспортирана по въздух в болница в Албакърки, но лекарите не успяват да се преборят за нейния живот. Режисьорът е отведен в Регионалния медицински център в Санта Фе.

Новината за трагичната смърт на Хътчинс се разпространи мълниеносно и повдигна призиви да се забрани използването на огнестрелни оръжия в киноиндустрията. Разследващите все още нищят най-важния въпрос - кой е отговорен за ужасяващия инцидент?

Производството на филма е спряно, “абсолютно опустошеният” Болдуин си взема почивка от другите си проекти, а разследването е в ход.

Стандартните протоколи за безопасност, включително инспекции на оръжия, не са били стриктно спазени в работата по “Ръжда”.

На снимачната площадка правилата при работа с боеприпаси са ясно установени: оръжията трябва да се управляват строго от лицензирани оръжейници, членовете на актьорския състав трябва да бъдат обучени за безопасност при боравенето с оръжия и никога не трябва да се използват бойни амуниции.

Производствата обикновено използват истински оръжия, заредени с халосни заготовки, които все пак могат да бъдат опасни, тъй като включват барут, патрон и хартиена вата или восък, които осигуряват реалистично изглеждащ пламък и искра. Обикновено има и правила за поддържане на безопасно разстояние от дулото на пистолета, което обикновено е 20 фута. Най-често на снимачната площадка нараняванията се изразяват в изгаряния, обясняват координаторите по безопасност.

Очевидно в този случай са пренебрегнати елементарни изисквания и от самото начало е царял хаос.

На въпрос към Рийд Ръсел как Алек Болдуин е боравил с огнестрелното оръжие, той отвръща пред следователите, че “е бил много внимателен”. И дори си спомня за по-ранен случай, когато актьорът “се увери, че е безопасно и че дете не е близо до него”, когато стреля по време на сцена.

68-годишната звезда е видян да плаче, говорейки по телефона след станалото, пред местния полицейски офицер, написа вестник “Ню Мексико”.

Оръжейникът, който е подготвил пистолета, използван от Болдуин, е идентифициран като Хана Гутиерес. Наскоро тя приключва работата по първия си проект като главен оръжейник за уестърна The Old Way с участието на Никълъс Кейдж. Нейната отговорност се изразявала в обучение на актьори как да носят колан за оръжие, да се прицелват и да стрелят.

“В началото бях много нервна - признава самата тя в интервю за септемврийския подкаст Voices of the West. - Почти не приех работата, защото не бях сигурна дали съм готова, но правейки го, сякаш мина много гладко.”

Дни преди фаталната стрелба в “Бонанза Крийк” каскадьорът на Болдуин случайно произвежда два изстрела, след като също му е казано, че пистолетът е “студен”, обясняват пред Los Angeles Times двама членове на екипа и свидетели на епизода.

“Трябваше да има разследване на случилото се. Нямаше срещи за безопасност. Нямаше гаранция, че това няма да се повтори. Всичко, което искаха да направят, е да бързат, да бързат, да бързат”.

Твърди се, че силно притеснен човек от продукцията дори пише писмо до директора с предупреждение, че има няколко случая с необезопасено оръжие на терен.

От разследването става ясно, че човекът, който е дал револвера на Болдуин и е извикал “студен пистолет”, е помощник-режисьорът Дейвид Холс. Актьорът получава от него едно от трите оръжия, които са поставени на количка от Хана Гутиерес, като Холс “не знаеше, че в пистолета има истински патрони”, се казва в клетвена декларация.

Холс е бил уволнен през 2019 г. от екипа на филма Freedom's Path, след като е бил ранен човек при боравене с огнестрелно оръжие, съобщи CNN. Тогава на снимачната площадка “неочаквано е бил произведен изстрел” и е пострадал член на звукозаписния екип, за щастие, същият се е върнал на работа само след няколко дни, а Холс е бил отстранен от продукцията. Инцидентът е регистриран с доклад, изпратен на съответните органи.

Помощник-режисьорът е бил обект на оплаквания през същата година относно безопасността и поведението му на терен по време на снимките и на друга лента, казват пред CNN двама души, които са били в тясно сътрудничество с него. Обвиненията срещу Холс включват неспазване на протоколите за безопасност при използване на оръжия и пиротехника, блокирани противопожарни алеи и изходи, както и случаи на неадекватно сексуално поведение на работното място.

Маги Гол, местен производител на IATSE 44 и лицензиран пиротехник, заяви пред CNN, че докато работи по антологичната поредица Into the Dark през февруари и май 2019 г., Холс е небрежен.

“Той не поддържаше безопасна работна среда”, каза Гол също така пред NBC News.

Холс пренебрегва провеждането на срещи за безопасност и последователно не успява да обяви наличието на огнестрелно оръжие на екипа според протокола.

“През първия ми ден обратно в сериала друг член на екипа ми каза “да внимавам” за Дейв, като обясни, че е твърде физически запознат с екипа въпреки многото отпори и оплаквания за нежелани и ненужни докосвания - коментира Гол пред CNN. - Нищо прекалено екстремно, но членове на екипа от всички полове и предразположения бяха обект на неудобните докосвания на Дейв по гърба, кръста, раменете и т.н.”

