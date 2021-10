Пълният каталог с песните на Дейвид Боуи се продава за 200 млн. долара

Пълният каталог с песните на Дейвид Боуи (1947-2016), оценен на около 200 милиона щатски долара, е обявен за продажба от представители на британския музикант, съобщи в. "Файненшъл таймс", предаде БТА.

Преговорите са пред приключване и в близките седмици се очаква да бъде постигната сделка, твърдят добре запознати източници.

Колекцията от песни на Боуи е една от най-очакваните на пазара в момент, когато музикалните авторски права са гореща тема, отбелязва "Файненшъл таймс". Стойността им драстично нарасна в последните години, след като музикалните стрийминг услуги вдъхнаха нов живот на старите хитове.

Каталогът с песните на британския изпълнител, включващ композиции от няколко десетилетия, сред които емблематични албуми като "The Rise and Fall of Ziggy Stardust"(1972), "Heroes"(1977), "Let's Dance"(1983), "Outside"(1995), дълго време ще носят приходи на собствениците си. Творбите на Дейвид Боуи звучат по радиостанциите, на голям екран и се използват в рекламни клипове.

Преди време пълният каталог с песни на Боб Дилън беше продаден за рекордните 300 милиона щатски долара. Авторските права на Пол Саймън бяха откупени за 250 милиона щатски долара, на Нийл Йънг - за 150 милиона щатски долара и на групата "Ред хот чили пепърс" - за 140 милиона щатски долара. Те бяха придобити от специализирани фондове, музикални компании и частни инвестиционни организации.

Дейвид Боуи е носител на многобройни музикални награди, сред които и "Грами". В анкета на Би Би Си той беше посочен за "най-великият артист на ХХ век" на Обединеното кралство. През 2004 г. списание "Ролинг стоун" го постави на 39-о място в класацията си "100-те най-велики рок изпълнители на всички времена" и на 23-то в "100-те най-велики вокалисти на всички времена".

Последният албум на певеца "Blackstar" излезе на 8 януари 2016 г., точно на рождения му ден. Дейвид Боуи почина два дни по-късно, като остави наследството си на съпругата си Иман и две деца.