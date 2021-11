Бизнесмен избра лекарка от “Пирогов” сред десетки на първа линия и дари стария си роувър

Преди време актьорът Уил Смит е обмислял да сложи край на живота си. На 8 номеври в ютуб ще се появи документалния му сериал под заглавие "Най-добрата форма в живота ми" или Will Smith: The Best Shape of My Life. В лентата се обръща внимание на физическото здраве на актьора. Той споделя: "Започнах всичко това с идеята да подобря физическата си