57 кандидат-депутати свързани с ДС, само в "Демократична България" няма

01.11.2021 15:43;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/novini/article/10347313 www.24chasa.bg

Комисията  по досиетата извърши проверка за принадлежност на кандидати за народни представители към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съобщиха от Комисията. От общо регистрирани 5 089 лица, проверени са 2 065 лица
3 024 лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона.

57 от кандидат-депутатите са свързани с Държавна сигурност и разузнавателните служби на армията, показва публикуваният списък.

Единствено "Демократична България" няма представители в списъка. БСП е с най-много, следвана от ДПС и коалиция „Патриотичен фронт“ и „Русофили за Възраждане на Отечеството“. ГЕРБ-СДС и Национално обединение на десницата (КОД на Петър Москов и "Републиканци за България" на Цветан Цветанов") също са в списъка, както и "Продължаваме промяната", "Има такъв народ" и коалицията "Изправи се БГ! Ние идваме"

1. Ангел Тодоров Русев - 17 МИР – Пловдив-област, издигнат от ПП „Възраждане“;

2.. Бойко Любомиров Клечков -  10 МИР – Кюстендил, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

3. Борис Атанасов Златарев - 16 МИР – Пловдив, издигнат от ПП „Атака“

4. Валентин Асенов Христов - к 9 МИР – Кърджали и в 22 МИР – Смолян, издигнат от ПП “Българско национално обединение”;

5. Валентин Николов Вацев -  25 МИР – София, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“

6. Валентин Петков Заяков -  23 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

7. Вангел Димитров Арабаджиев - 1 МИР – Благоевград, издигнат от КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“;
8. Васил Иванов Събев -  20 МИР – Силистра, издигнат от КП „Продължаваме Промяната“;
9. Велизар Пенков Енчев - 23 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
10. Венцислав Ангелов Иванов -  24 МИР – София и в 26 МИР – София област, издигнат от ПП „МИР“;
11. Веселин Иванов Колев -  15 МИР – Плевен, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
12. Владимир Александров Чучуев -  12 МИР – Монтана,  ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“;
13. Владимир Стаменов Гърбелов -  22 МИР – Смолян,  КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
14. Георги Емилов Вълчев - 19 МИР – Русе, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
15. Георги Иванов Ангелов -  3 МИР – Варна,  ПП „ПРАВОТО“;
16. Георги Миланов Георгиев -  16 МИР – Пловдив, РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО
17. Георги Николов Вдовичин -  2 МИР – Бургас, КП ГЕРБ – СДС;
18. Георги Петров Поповски -  6 МИР – Враца и в 26 МИР – София- област,  КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
19. Георги Стефанов Георгиев - 26 МИР – София-област, ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“;
20. Гошо Антов Георгиев -  1 МИР – Благоевград и в 5 МИР – Видин, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“;
21. Дарин Георгиев Кинов -  15 МИР – Плевен,  КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“;
22. Дауд Мехмед Ибрям - 19 МИР – Русе, ДПС;
23. Дахил Мустафа Селим - 2 МИР – Бургас, КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“;
24. Денчо Стоянов Бояджиев -  18 МИР – Разград,  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
25. Димитър Георгиев Керушев -  9 МИР – Кърджали,  КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“;
26. Емил Добрев Динев - кандидат за народен представител в 10 МИР – Кюстендил, издигнат от ПП ВОЛЯ;
27. Емил Стефанов Владимиров -  12 МИР – Монтана,  ПП „Атака“;
28. Емил Ценов Георгиев -  25 МИР – София, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
29. Ерджан Ахмед Ахмед -  20 МИР – Силистра,  КП „Продължаваме Промяната“;
30. Живко Емилов Чапъров - 19 МИР – Русе,  ПП „Възраждане“;
31. Иван Василев Хиновски -  23 МИР – София и в 24 МИР – София, издигнат от ПП „Има такъв народ“;
32. Иван Иванов Търпоманов - 13 МИР – Пазарджик, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“;
33. Иван Йорданов Койнарски -  15 МИР – Плевен,  КП ГЕРБ – СДС;
34. Красимир Дончев Каракачанов -  3 МИР – Варна и в 25 МИР – София, издигнат от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“;
35. Максим Генов Велков -  20 МИР – Силистра и в 23 МИР – София, издигнат от ПП “Българско национално обединение”;
36. Мехмед Юмер Юмер -  20 МИР – Силистра, издигнат от ДПС;
37. Милчо Тодоров Пелов -  6 МИР – Враца, издигнат от "Воля";
38. Минчо Мънчев Минчев -  27 МИР – Стара Загора, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
39. Нако Райнов Стефанов - кандидат за народен представител във 2 МИР – Бургас и в 24 МИР – София, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“;
40. Николай Стефанов Радулов -  23 МИР – София, издигнат от ПП „Има такъв народ“;
41. Радко Любенов Ханджиев -  18 МИР – Разград и в 26 МИР – София-област, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА Възраждане НА ОТЕЧЕСТВОТО“;
42. Радко Пенчев Радев -  2 МИР – Бургас, издигнат от ПП „Атака“;
43. Радослав Йорданов Кутийски - в 21 МИР – Сливен, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
44. Рамадан Байрам Аталай - кандидат за народен представител в 17 МИР – Пловдив - област, издигнат от ДПС;
45. Румен Василев Гечев - 15 МИР – Плевен, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
46. Сандо Стефанов Захариев -  26 МИР – София-област, издигнат от ДПС;
47. Сашко Иванов Лозанов -  27 МИР – Стара Загора, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
48. Светла Стефанова Златева -  4 МИР – Велико Търново, издигнат от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“;
49. Сиво Петров Сивов -  21 МИР – Сливен, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“;
50. Слави Дичев Нецов -  6 МИР – Враца, издигнат от ПП "Воля";
51. Стефан Иванов Дедев -  16 МИР – Пловдив, издигнат от КП ГЕРБ – СДС;
52. Стоян Витанов Витанов - кандидат за народен представител в 4 МИР – Велико Търново, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
53. Стоян Генчев Стоянов - 10 МИР – Кюстендил и в 24 МИР – София, издигнат от ДПС;
54. Таско Михайлов Ерменков -  24 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“;
55. Тома Михайлов Томов -  3 МИР – Варна, издигнат от КП „Продължаваме Промяната“;
56. Христо Николов Дунчев - 13 МИР – Пазарджик и в 28 МИР – Търговище, издигнат от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“;
57. Христо Панчев Смоленов - 22 МИР – Смолян, издигнат от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

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