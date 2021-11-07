Засякоха 28 нелегални мигранти на околовръстното шосе в Лясковец

07.11.2021 18:12;     
Дима Максимова
Дима Максимова
https://www.24chasa.bg/novini/article/10368072 www.24chasa.bg

Група от около 28 чужди граждани засякоха служители на РУ- Горна Оряховица, съобщи ОДМВР- Велико Търново.

Нелегалните мигранти са били установени на околовръстния път на Лясковец тази вечер. Отведени са в полицията за изясняване на самоличността им. 

Работи се по изясняване на случая.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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