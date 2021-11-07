Засякоха 28 нелегални мигранти на околовръстното шосе в Лясковец

Група от около 28 чужди граждани засякоха служители на РУ- Горна Оряховица, съобщи ОДМВР- Велико Търново.
Нелегалните мигранти са били установени на околовръстния път на Лясковец тази вечер. Отведени са в полицията за изясняване на самоличността им.
Работи се по изясняване на случая.
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