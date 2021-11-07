Засякоха 28 нелегални мигранти на околовръстното шосе в Лясковец

Точността на “диагнозата” по знаците се оказала почти като от скенер Болестта на Алцхаймер започва между 10 и 20 години преди да стане очевидна. Обнадеждаващите съобщения от това лято за разрешение на нов медикамент за лечение са все още само надежда. Засега оптимистичните прогнози са развитието на процеса да се забавя максимално с