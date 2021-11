Институт, финансиран от Бил Гейтс: Пикът на починали в България ще е около деня на изборите

- Към 17 ноември се очакват средно на ден

по 211 отчетени жертви

- Прогнозата отчита и скритата смъртност от вируса.

С невлизащите в статистиката върхът на вълната

ще е със средно 360 мъртви на ден

- Моделът предвижда траен спад от края на ноември.

По 80 жертви към 1 януари и 40 към 1 февруари

Пикът с най-голям брой починали заради епидемията от коронавирус в България ще е на 17 ноемрви, 3 дни след изборите, сочи прогнозен модел, разработен от влиятелния Институт за здравни показатели и оценка (IHME) към Университета на Вашингтон. Според “Вашингтон пост” същия модел ползва и Белият дом. Според него всички налични COVID легла ще са необходими на 12 ноември.

IHME прави сценарии за развитието на пандемията в близо 50 страни. Според прогнозите за България през следващите 10-ина дни ще навлезем в пореден пик на епидемията и в страната може да се очакват по над 200 отчетени смъртни случая дневно, достигайки 211 на 17 ноември.

Американците работят по

три сценария за развитие

на епидемията

във всяка държава в зависимост от налагането и спазването на противоепидемичните мерки. Често пъти обаче техните предвиждания се променят рязко с всяка актуализация.

От IHME уточняват, че това са общият брой на починалите, в който влизат и тези, загубили живота си вследствие на коронавируса, но без да са включени в националната статистика. Докладваните официално жертви на COIVD към 17 ноември ще са 211, а заедно с неотчетените - 360, прогнозира институтът, финансиран от Бил Гейтс. За 7 ноември, последната прогноза на IHME (от 29 октомври) за България е за 185 починали средно на ден, а реалното число е 158. В историята на пандемиятя досега, често прогнозите на IHME са се разминавали значително с действителните данни.

След това

смъртните случаи ще

започнат да намаляват

до средно 80 отчетени

към 1 януари и

40 към 1 февруари

Междувременно германският институт “Робърт Кох” публикува друго изследване, в което се търси обяснение защо заразените в Германия растат с бързи темпове в последните дни въпреки значителния брой ваксинирани. В края на миналата седмица всеки ден хората с СОVID-19 са над 35 000 дневно, а починалите са между 150 и 160.

За сравнение - в България

към момента седмично

умират по 158

души на милион,

а в Германия -

по 9 на милион

Сравнението по заразени също не е в наша полза - 4430 на милион срещу 1971 на милион в Германия.

В Германия 67% от жителите вече са напълно ваксинирани и това обяснява ниската смъртност в сравнение с високия брой болни. Институтът “Робърт Кох” обаче задава въпроса: защо тогава числата отново се покачват и в момента са дори по-високи, отколкото през същия период на миналата година? Отговорът е, че роля играят най-вече два фактора. Първо: мерките в страната вече са много по-леки. Така например за разлика от есента на 2020 г. сега баровете и клубовете са отворени, а ограничения на контактите няма. Второ: делът на неваксинираните все още е висок. Впрочем на този фон “Роберт Кох” повиши оценката си за риска при неваксинираните и онези, които все още не са напълно ваксинирани, от “висок” на “много висок”. Затова и според допитвания мнозинството от германците подкрепят въвеждането на зедължителна ваксинация.

В Израел, където съществува същия феномен - голям брой ваксинирани, но и растеж на случаите, вече заговориха за четвърта бустерна доза. Според статистиката в страната обаче става ясно, че над 90% от постъпилите в болница са били или неваксинирани, или хора, чиято ваксина е била поставена преди поне половин година. “Повечето хора в Израел избраха ваксинацията – става дума за около 5,6 милиона с две дози и 4 милиона с трета. Това ни извади от четвъртата вълна”, казват властите в страната.



