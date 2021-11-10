Броят на сделките с имоти в София стигна нивото от 2008 г.

Първото тестване на учениците от първи до четвърти клас започна днес в 13 области в страната и това е нов начин да осигурим безопасна среда в училище. Тествани днес са 37 832 ученици, от тях има пет положителни проби: две - в София, по една - във Варна, Добрич и Пазарджик, съобщи БТА, цитирайки информация от брифинг на служебният министър на