Отиде си Греъм Едж - барабанистът на "Муди блус"

На 80-годишна възраст почина барабанистът и съосновател на група "Муди блус" Греъм Едж, съобщи БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

Смъртта му потвърди фронтменът на групата Джъстин Хейуърд на страницата й в интернет. Той нарече Едж "гръбнакът" на британската група.

Група "Муди блус" беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 2018 г. Тя издаде последния си албум през 2003 г. Основана е през 1964 г. Сред хитовете й са "Nights in White Satin'', "Tuesday Afternoon'', "I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)''. Издала е 16 студийни албума. /ХТ/