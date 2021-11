Николина Ангелкова участва на конференция в САЩ по въпроси свързани с туризма и дипломацията

„България е изправена пред голямо предизвикателство за установяване на политическа стабилност. Но нациите и демокрациите се развиват, когато са изправени пред предизвикателства“. Това заяви пред студенти в САЩ Николина Ангелкова по време на презентацията си в Националната конференция на World Affairs Councils of America (WACA), която се провежда във Вашингтон, окръг Колумбия в периода 16-19 ноември 2021 г. Ангелкова участва в събитието по покана на президента на Съвета по международна политика на САЩ Бил Клифорд и е гост лектор по теми свързани с туризма и политическата ситуация у нас.

В рамките на събитието Ангелкова взе участие в дискусията с президента на Американския институт за мир (USIP) Лиз Гранде. Организацията преподава демократични принципи, процеси и техники на демократизация, които са от решаващо значение както за изграждането на мира, така и за ефективното управление. USIP подкрепя институции и изграждането на стабилно гражданско общество. По време на дискусията г-жа Лиз Гранде е представила основни посоки, по които работи института за предпазване от световни конфликти, инструментите, които използва, както и ролята на дипломацията в това чрез култура и нови технологии. По време на дискусията Николина Ангелкова разговаря и с посланик Уилям Тейлър, вицепрезидент на USIP. Дискутирани са и възможностите за сътрудничество между България и института. USIP цели да развие в следващото поколение лидерски умения и проницателност, така че общностите да могат по-добре да се конкурират, да си сътрудничат и да вземат информирани решения. Съветът не взима позиции по политически въпроси.

По време на посещението си, като част от официалните активности, Николина Ангелкова провежда редица срещи с дипломати, конгресмени и журналисти. „Имах удоволствието да представя България в неформален разговор с Джош Рогин, американски журналист, който има рубрика в The Washington Post и е политически анализатор в CNN. Говорихме за възможностите за туризъм и позиционирането на България като туристическа дестинация в световните медии“, казва Ангелкова.

По време на срещата си с конгресмен Тед Дойч, председател на комисията по етика на Камарата на представителите, старши член на съдебната комисия на Камарата на представителите и старши член на комисията по външни работи на Камарата на представителите, Николина Ангелкова е обсъдила възможностите за засилване на сътрудничеството между България и САЩ в областта на икономиката и туризма, както и привличане на повече инвестиции в нашата страна.

Припомняме, че като народен представител в 44-тото НС Ангелкова бе председател на Група за приятелство България-САЩ към българския парламент.

За World Affairs Councils of America:

The World Affairs Councils of America отбелязва своята 35 годишнина като национална асоциация по време на Националната конференция, която се провежда във Вашингтон, окръг Колумбия. Съветът е създаден през 1986 г. като членска организация с нестопанска цел във Вашингтон, окръг Колумбия. Сред основните дейности на The World Affairs Councils of America са проучване на нови идеи чрез събития, които формират обществения дискурс по редица критични въпроси, включително национална сигурност, икономиката и международната търговия, глобално здраве, енергия и околна среда, имиграция, човешки права, образование и култура.

В продължение на близо четири десетилетия Националната конференция на World Affairs Councils of America (WACA) привлича лидери и членове на Съвета, висши държавни служители, дипломати, бизнес мениджъри, иноватори, журналисти, преподаватели и студенти, които да се ангажират с най-належащите глобални проблеми и политически избори, които влияят на живота на хората.

За The United States Institute of Peace (USIP):

The United States Institute of Peace е национален, независим институт, основан от Конгреса на САЩ и посветен на идеята, че свят без насилствени конфликти е възможен, практичен и от съществено значение за американската и глобалната сигурност. Институтът изпълнява своята мисия, като свързва изследвания, политики, обучения, анализи и преки действия, за да подкрепи онези, които работят за изграждането на по-мирен, приобщаващ свят.