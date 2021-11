Китай предприе нови мерки срещу пазарните монополи

През последните дни Китай предприе нови ходове, засилващи допълнително регулаторните мерки срещу монополистични практики, включително чрез откриването на новото Национално антимонополно бюро и глоби за технологични гиганти като „Алибаба“ (Alibaba) и „Байду“ (Baidu) за стари сделки, които нарушават антитръстовите разпоредби.

В друг важен ход, през октомври властите също така започнаха промени в антимонополния закон на страната, чиято цел е да бъдат завишени наказанията и регулаторния контрол, отбелязват наблюдатели, добавяйки, че по всичко личи, че Пекин върви към все по-интензивни антитръстови усилия, за да гарантира справедливостта на пазара и устойчивия икономически растеж.

Държавната администрация за регулиране на пазара в събота наложи 500 000 юана (78 300 долара) глоба на компании за това, че не са обявили незаконно прилагане на оперативна концентрация по отношение на 43 сделки за сливане и придобиване. Сделките включват съвместната покупка на Beijing Baidu Wangxun Technology Co и Nanjing Wangdian Technology Co от Nanjing Xinfeng Network Technology Co, придобиването от „Алибаба“ на AutoNavi Software Holdings Co и на China Medical Online Co. от „Тенсет“. 43-те сделки включват широк кръг от компании и дълъг период от време на транзакциите, съобщи Държавната администрация за регулиране на пазара в събота в официалния си акаунт в WeChat.

„Алибаба“ и „Тенсент“ са замесени в повече от десет случая. С разкриването на новата партида общият брой на случаите на незаконна оперативна концентрация в сектора на интернет платформите достигна 87. Този ход в събота дойде само два дни след откриването на новото Национално антимонополно бюро на Китай, целящо да засили антимонополния надзор в страната.