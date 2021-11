Твърдение, че Абрамович купил "Челси" по заповед на Путин, е клевета

Твърдение в книга, че руският милиардер Роман Абрамович е купил футболния клуб "Челси" по заповед на президента на Русия Владимир Путин, за да придобие влияние във Великобритания, е клевета, постанови британски съдия, предаде Ройтерс.

"Впечатлението, което остава у читателя, е, че Кремъл е използвал покупката на футболен клуб "Челси", за да осигури прием и влияние за Русия във Великобритания", пише съдия Аманда Типълс в решението си за смисъла на използваните думи. "Подмолният начин, по който е постигнато това, е ищецът, човек, смятан за приемливото лице на руския бизнес, да бъде използван като параван. Това беше моето впечатление, когато четох книгата."

"Според мен, тези пасажи няма да бъдат разбрани от обикновения непредубеден читател като достатъчно основание да се съмнява, че ищецът е купил футболния клуб "Челси" по заповед на Путин", посочи Типълс.

Тя се произнесе по съдебен иск за това как би разбрал обикновеният непредубеден читател смисъла на спорни пасажи в книгата, пише БТА.

В книгата, която беше издадена миналата година, британската журналистка Катрин Белтън описва издигането на Путин до властта и колко от неговите колеги от бившите съветски тайни служби са спечелили влияние и богатство, откакто той е влязъл в Кремъл през 1999 г.

Адвокат на Абрамович заяви пред съда, че някои места в книгата, озаглавена "Хората на Путин. Как КГБ си върна Русия и после превзе Запада" (Putin's People: How the KGB took back Russia and then Took on the West), издадена от "Харпър Колинс", са очевидна клевета. Абрамович съди както издателството, така и Белтън.