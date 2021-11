Иновациите на Пощенска банка движат промяната

За своето 30-годишно присъствие в страната финансовата институция развива богатата гама от модерни решения в банкирането

Потребителското изживяване е в основата на стремежа на Пощенска банка за непрекъснато усъвършенстване на мащабното ѝ портфолио от продукти и услуги. Водеща цел за финансовата институция е да бъде максимално полезна за новите потребности на своите клиенти и да предлага комплексни и модерни решения, които да им пестят време, средства и усилия, да отговарят на техните очаквания.

Приносът ѝ в развитието на дигиталната екосистема в банкирането и управлението на личните си финанси е забележим, а бързината и достъпността на услугите, които предлага, отговарят напълно на динамичното ежедневие на потребителите.

SMART POS BY POSTBANK ПРЕВРЪЩА СМАРТФОНА В ПОС ТЕРМИНАЛ

Пощенска банка бе първата банка у нас, която предложи високотехнологична услуга Smart POS by Postbank за лесни и удобни безконтактни мобилни разплащания на всеки търговец. От нея могат да се възползват всички собственици на малък или среден бизнес, големите компании, както и силно мобилните търговци като таксиметрови и куриерски фирми, компании за доставка и бързо хранене, транспортни фирми, козметични салони, търговци с голям брой мобилни ПОС устройства.

Иновацията е с фокус върху развитието на предприемачеството у нас. Тя цели да надгради утвърдения ПОС бизнес модел и да направи този тип разплащане по-достижимо и удобно. Със Smart POS by Postbank търговците могат да предложат безконтактни разплащания с карти Visa и Mastercard директно през телефона си с високо ниво на сигурност на осъществените трансакции и без необходимост да поддържат традиционното ПОС устройство.

Регистрацията за мобилната услуга се осъществява, след като бъде сключен договор за обслужване на разплащания с карти чрез ПОС с Пощенска банка, с открита фирмена сметка в банката и след успешна инсталация и регистрация. Търговецът изтегля от Google Play приложението на мобилното си устройство, банката го регистрира и му предоставя потребителско име и парола, с които да достъпи акаунта си и да започне да използва смартфона си с най-новата функция. Условие е само устройството, на което ще се инсталира приложението, да има операционна система Android 8.1, да поддържа NFC връзка и да е осигурена интернет свързаност.

Разнообразните и полезни функционалности на Smart POS by Postbank са резултат от отлично разработен и интуитивен аналитичен модул, който максимално улеснява работата с него и в допълнение дава възможност на всеки търговец да разполага с пълна информация за осъществените трансакции през приложението, данни за техния брой и обем, а също и за реализирания оборот на дневна, месечна и седмична база. По този начин софтуерният ПОС осигурява по-успешно управление на продажбите и по-лесно планиране посредством пълната отчетност.

Smart POS by Postbank е отлично решение, което не изисква инвестиции в отделни периферни устройства, няма инсталационни или амортизационни разходи и спестява време. При разплащането клиентите могат да използват своята карта или дигиталния си мобилен портфейл, за да направят покупка, а най-хубавото в случая е, че могат да заявят електронна ПОС разписка, която да им бъде изпратена чрез имейл, SMS или Viber.

СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО С ПОК „ДОВЕРИЕ“

Съвсем наскоро Пощенска банка обедини усилия с водещата българска пенсионноосигурителна компания „Доверие“, част от „Виена Иншурънс Груп“. Двете компании предоставят цялостни финансови решения на своите клиенти и служители за по-сигурно бъдеще. Със силното стратегическо партньорство те могат да сключат бързо и лесно своя първи договор за допълнително пенсионно осигуряване, както и да прехвърлят натрупаните си средства от друг универсален и/или професионален фонд към такъв, управляван от ПОК „Доверие“. Всеки разполага и с възможността при желание да се включи в доброволен пенсионен фонд с лични вноски, които се натрупват в индивидуална партида и които допринасят за по-висок жизнен стандарт в пенсионна възраст.

Клиентите на банката могат да се възползват от предлаганите нови услуги във всеки офис от развитата ѝ клонова мрежа в цялата страна. Процесът е изцяло дигитализиран и без необходимост от нотариална заверка. Служителите и клиентите на ПОК „Доверие“ ще получат и специални индивидуални предложения за най-иновативните продукти на банката, сред които потребителски кредити, застраховки и кредитни карти. На всички онези, достигнали вече пенсионна възраст, ще им бъдат предоставени изгодни условия за ежедневно банкиране. Нещо повече - чрез услугата „Моето Доверие“ на ПОК „Доверие“ средствата и постъпленията могат да бъдат управлявани ефективно, тъй като достъпът до тях е неограничен и с високо ниво на защита.

Със сътрудничеството си с ПОК „Доверие“ Пощенска банка затвърждава позицията си на доверен партньор на своите клиентите във всеки етап от живота им и подкрепя повишаването на финансовата им култура. Предлагането на пенсионноосигурителни продукти на клиентите на банката е още един важен елемент в палитрата от продукти и услуги с добавена стойност на финансовата институция и е поредната стъпка в утвърждаването на иновативния ѝ и клиентски ориентиран подход в банкирането.

ONE WALLET BY POSTBANK – ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ДИГИТАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

Мобилният портфейл ONE wallet by Postbank е високотехнологично приложение за всички клиенти на Пощенска банка, които разполагат със смартфони с операционни системи Android и iOS. Той е част от богатото портфолио с дигитални услуги на банката. Разнообразните му възможности осигуряват бързина, удобство, защита и свобода при разплащания във всички търговски обекти в страната и чужбина, в които е наличен безконтактен ПОС терминал. Освен това клиентите на банката могат да прехвърлят незабавно и безплатно средства по сметка на свои роднини или приятели, също използващи приложението. Клиентите получават още възможност за разплащане, без дори да използват телефона си, ако разполагат с Apple Watch, Garmin или FitBit смартчасовник, поддържащ някоя от следните услуги: ApplePay, Garmin Pay или FitBit Pay.

С ONE wallet by Postbank всеки индивидуален клиент на Пощенска банка може да намери прецизно решение на своите потребности. Приложението се сваля лесно с QR код или от интернет магазина на съответната операционна система. За регистрацията е необходимо да се ползват данните за вход в интернет банкирането e-Postbank или да бъдат въведени данните на някоя от банковите си карти, издадени от банката. След регистрация всичките сметки и карти от банката се визуализират автоматично в приложението, а клиентът сам избира коя карта да бъде основната, с която да се извършват разплащания. По всяко време може да бъде управлявано ползването на картите по различните канали или временно да се блокира дадена – само с няколко клика. Като бонус потребителят получава и безплатна виртуална карта, която може да ползва както с One Wallet, така и при пазаруване онлайн за допълнително ниво на защита и сигурност.

Дигиталният портфейл ONE wallet by Postbank е в полза и при управлението на личните финанси. Той предоставя детайлна информация с хронологията на трансакциите по сметки и карти от банката и служи за лесна реорганизация и изграждане на нови спестовни навици.

Повече информация за пълната палитра от иновативни продукти и услуги на финансовата институция можете да получите на www.postbank.bg, както и в широката клонова мрежа на Пощенска банка в цялата страна.