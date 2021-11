В италиански хотели – само със зелен пропуск, а в ресторанти – с ваксинация

Италианското правителство одобри указ, който въвежда двоен режим за ваксинирани и неваксинирани хора. Той влиза в сила от 6 декември и важи до 15 януари догодина. Неимунизираните ще имат много по-ограничен достъп до социалния живот. Отсега нататък на Апенините влиза в сила т. нар.подсилен зелен пропуск, който ще имат ваксинираните или оздравелите от COVID – той ще важи 9 месеца. Останалите жители, които не са имунизирани, но имат негативен бърз или молекулярен тест, ще получават само базов зелен пропуск с валидност 48 или 72 часа. Единствено в червена зона строгите ограничителните мерки ще важат за всички без разлика.

В бяла зона, каквито са в момента италианските региони, баровете, ресторантите, заведенията на закрито, дискотеките, обществените церемонии на закрито ще могат да се посещават единствено от собствениците на подсиления зелен пропуск. В бялата зона стадионите, фитнес клубовете, спортните центрове на закрито ще се посещават и с обикновен зелен пропуск. Ако обаче даден регион стане оранжева зона, те ще могат да се посещават само от хора с подсилен зелен пропуск. В бяла и жълта зона ски съоръженията мога да се посещават от хора с базов пропуск, докато в червена зона пистите са затворени за всички.

Престоят в хотелите става само срещу базов зелен пропуск. Във вътрешността им ресторантите, басейните, фитнес клубовете са отворени само за гостите на структурите. В момента правителството обсъжда какви мерки да бъдат приложени на границата спрямо туристите, идващи от страни с висок брой заразени. При ползване на самолети и бързи влакове в Италия е достатъчен базов зелен пропуск. Той ще бъде задължителен вече и за регионалния транспорт, но също и за градския транспорт като метро и автобуси. Все още се обмисля как ще се извършва контролът в този случай, засега той се прави на определени пътници на случаен принцип.

