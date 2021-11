Омикрон носи смазваща умора, болки в мускулите и препускащ пулс

Израел се запечата за 14 дни, не пуска чужденци

Супермутантът на коронавируса омикрон, открит само преди няколко дни в Република Южна Африка и Ботсуана, вече се разпространява в Европа и света въпреки мерките за спиране на полетите и затваряне на границите.

Великобритания

връща маските

и “червения

списък”

на рисковите държави, Европа и САЩ се затварят за пристигащи за поне 8 страни от Африка (РЮА, Ботсуана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Есватини, Мозамбик и Малави). Израел забрани изобщо чужденци да влизат на негова територия. Пристигащите от чужбина израелски граждани пък ще бъдат поставяни под задължителна карантина - ваксинираните за 3 дни, а неваксинираните - за 7. Тел Авив разпореди също отново да бъдат активирани приложенията за проследяване на контактите на заразените.

Според все още оскъдните данни новият щам съдържа поне 30 мутации на шиповия протеин и се предполага, че е по-заразен и от най-вирулентния до момента щам делта. Симптомите му също не са напълно ясни, но според южноафриканската лекарка, диагностицирала първите случаи,

при него няма

загуба на

обоняние и вкус,

нито тежки затруднения в дишането, но болните се оплаквали от смазваща умора и силни болки в мускулите. Заразено с новия щам дете на 6 г. пък имало висока температура и изключително учестен пулс.

Младите хора карат болестта сравнително леко, но вероятно новият щам ще удари тежко възрастните, обясни д-р Анджелика Кутзи.

Много бързо след идентифицирането на новия вариант започнаха да валят новини за неговото разпространение по света. Има предположения, че е тръгнал доста по-отдавна, но чак след като се появи предупреждение за опасността от него, започнаха да се правят по-обстойни изследвания и той да бъде откриван в различни държави.

В Европа вече го има във Великобритания, Германия, Чехия, Италия, Дания и Белгия. В Нидерландия се появи истински клъстер, след като в страната се приземиха 2 самолета с 600 души от Южна Африка и сред тях 61 се оказаха заразени с COVID-19. Впоследствие се изясни, че при 13 е открит омикрон. Появиха се случаи в Австралия, Хонконг, Израел.

Представители на британското правителство обявиха, че омикрон може да се предава и между напълно ваксинирани хора, както и че

намалява с около

40% ефикасността

на ваксините

Според Лондон все още не е ясно колко защитени срещу новия варант ще са имунизираните, но все пак специалистите са убедени, че онези, които имат две дози, и особено хората с бустерна доза няма да боледуват тежко.

Британските официални лица подчертаха още, че ваксина специално срещу Омикрон може да бъде създадена за не повече от 100 дни.



В кои държави вече го има

- Великобритания - 2 случая

- Германия - 2 случая

- Чехия - 1 слачай

- Италия - 1 случай

- Нидерландия - 13 случая

- Дания - 2 случая

- Белгия - 1 случай

- Австрия - 1 случай (в процес на потвърждаване)

- Израел - 1 случай

- Австралия - 2 случая

- Хонконг - 1 случай

- В Русия също вероятно има омикрон, донесен от туристи от Египет, предположи руски сенатор, на здравните власти го опровергаха

- Република Южна Африка (РЮА) - 22 случая

- Ботсуана - няма данни колко са случаите, но се твърди, че е открит първо при дипломати, пристигнали от чужбина.

