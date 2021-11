Военни лекари и киберспециалисти от Морско училище разработват проекти за космическа медицина

Три космически проекта на студенти и курсанти от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, участват в конкурса на Европейската космическа агенция Student Aerospace Challenge,съобщиха за БТА от Морско училище.

Два от отборите от двата университета работят по проблеми на космическата медицина. Техните проекти са фокусирани върху мониторинг и контрол на състоянието на бъдещите космически туристи и оказване на медицинска помощ. Третият екип от Морско училище ще работи върху киберсигурността на зона за производство и съхранение на гориво за космолети в космическо летище.

И трите отбора са изпратили първите информационни документи, в които описват целите, задачите и иновативността на своите проекти. Екипите са получили потвърждение за участието си от главния координатор на конкурса - Marie-Christine Bernelin от Student Aerospace Challenge Steering Committee, Direction des Programmes Militaires et Spatiaux, Responsable Programme "Vеhicules Spatiaux", разказват от Морско училище.

В европейския конкурс, организиран от European Space Agency, The Astronaute Club Europеen, ArianeGroup, DASSAULT AVIATION, the French Air and Space Museum, екипите на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са се представили успешно за четвърта поредна година. Това са единствените български участници в този престижен и труден европейски космически студентски конкурс.