Запалиха скъп джип в Банско

Мораториум за тегленето на нов държавен дълг до избирането на редовно правителство, ще поискат първо от партията ГЕРБ-СДС ще настоява и бюджетът за 2022 г. да не се бави и да се обсъди още до края на тази Готови сме на разговори с всички, ще бъдем разумна и коректна опозиция. Това каза Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС в първото слово от името на