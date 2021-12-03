Запалиха скъп джип в Банско

03.12.2021 10:06;     
Тони Маскръчка
Тони Маскръчка
https://www.24chasa.bg/novini/article/10462933 www.24chasa.bg

Скъп джип е бил запален в Банско, съобщиха от полицията. Сигнал за инцидента е получен снощи около 01.45 часа в РУ Банско. Горял е  автомобил БМВ Х5, паркиран на неохраняем паркинг на ул. „Явор“ в курортния град.

Екип на РС ПБЗН е потушил огъня, обхванал и унищожил автомобила, собственост на 36 – годишен мъж от гр. Разлог. Служители на РУ Банско са извършили първоначален оглед на местопроизшествието и са уведомили прокуратурата за инцидента. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал.1 от Н

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