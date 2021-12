Копривщица участва в инициативата "Най-добрите туристически селища"

Копривщица е избрана от Световната организация по туризъм към ООН за участие в инициативата "Най-добрите туристически селища", съобщава пресцентърът на Министерството на туризма. В състезанието са се конкурирали населени места от цял свят с ниска гъстота на населението от максимум 15 000 жители, предаде БТА.

Българският град е сред избраните в категорията The 'Best Tourism Villages by UNWTO' Upgrade Programme, за което получи официално писмо-покана, подписано от Генералния секретар на СОТ Зураб Пололикашвили, се посочва в съобщението.

Благодарение на това Копривщица ще получи международно популяризиране и целева подкрепа по линия на Програмата за развитие на селските райони на организацията за допълнително развитие на своя туристически потенциал, както и перспективата за специален етикет, посочват от Министерството на туризма.