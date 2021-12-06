„Xювeфapмa“ зaпoчвa пpoмишлeнo пpoизвoдcтвo нa мacлa oт микpo aлги

България ще участва в откриващия мач на Евробаскет 2022. ФИБА обяви официалната програма на шампионата на Стария континент и според нея първият мач в група А е между „лъвовете“ и Испания. В същия ден е и дербито в Германия между домакина и Франция в Група В. Последната победа на България над Испания датира от 1971 г., припомнят от ФИБА