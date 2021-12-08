18-годишен с кола се заби в дърво, пострадаха още две деца

18-годишен шофьор се заби с кола в дърво, рани себе си и още двама свои приятели.
Инцидентът е станал снощи около 21:10 часа на пътя между с. Долна Градешница и с. Струмяни, съобщиха от полицията.
Лек автомобил „Рено Меган Сценик“, управляван от 18-годишен младеж от гр. Кресна, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, на ляв завой е излязъл в дясно от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. При инцидента са пострадали: водачът на автомобила, който е с линейна фрактура на черепа, 17-годишно момиче от с. Струмяни, което е с порезна рана на лицето и 14-годишно момиче от с. Долна Градешница, което е с охлузна рана на лицето.
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