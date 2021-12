Подпалиха коледната елха на "Фокс Нюз" в Ню Йорк

Огромната Коледна елха пред централата на новинарския канал "Фокс Нюз" в Ню Йорк беше сериозно повредена при пожар рано сутринта в сряда. От полицията казаха, че са задържали мъж, обвинен в палежа на елхата, съобщи Дарик, цитирайки международните агенции.

Охранителят на "Фокс Нюз" забелязал заподозрения, идентифициран по-късно като Крейг Таманаха, да се катери по дървото в центъра на "Фокс Скуеър" малко след полунощ.

Служители на реда пристигнали на мястото и видели заподозрения да бяга от местопроизшествието. Има информация, че за 49-годишният Таманаха е бездомен и това не му е първи арест.

Екип от пожарникари е успял да потуши огъня. Дървото ще бъде възстановено още този месец, потвърдиха от "Фокс Нюз".

Няма данни за пострадали при пожара. От полицията съобщиха, че разследването продължава.

Christmas tree burns outside Fox News building in New York City, U.S. December 8, 2021 in this still image obtained from a social media video. Twitter @RajeloNess/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.