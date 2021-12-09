Производителят на австрийските бонбони "Моцарт" обяви фалит

Днес ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. Временни разкъсвания на облачността ще има над източната половина от страната. В западните и южните райони ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб, в Източна България умерен и временно силен югозападен вятър. Там е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) за пориви до 80 км/ч