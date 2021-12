Героите от "Сексът и градът" се завръщат на телевизионния екран

Актьорският състав от оригинала на телевизионния сериал "Сексът и градът" се събра на червения килим в Ню Йорк на премиерата на продължението му "Просто ей така" ("And Just Like That"), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис участват в продукцията, в която се появяват техните героини, но две десетилетия по-късно. Актрисата Ким Катрал, която изпълняваше ролята на Саманта Джоунс - четвъртата от групата близките приятелки в "Сексът и градът" - не се е включила в продължението на хитовия сериал.

Сред новите лица в телевизионната продукция са Никол Ари Паркър, Сара Рамирес и Сарита Чудхури.

Сара Джесика Паркър определи като вълнуващата идеята за разширяването на актьорския състав. "Идеята за разрастването на семейството... изглежда предизвикателна и интересна," заяви актрисата.

Кристин Дейвис пък разказа, че техните героини сега се намират в различен културен момент. "Разговаряме за различни неща. Занимаваме се с различни неща. Как героините ще се справят с тези неща? За нас беше интересно да помислим," обясни тя.

На малкия екран пак ще се появят Крис Нот и Марио Конте.

Нот, който в оригинала се превъплъщава в ролята на Тузаря и е дългогодишна любовна тръпка на героинята на Паркър, оприличи завръщането си в продукцията като разговор със стар приятел, с когото не се е виждал от двадесет години. "Това беше специален момент в нашия живот и специален момент за града, а градът премина през тежки времена и се надявам, че ние можем малко да го развеселим," каза той.

Новата телевизионна продукция е от десет епизода, а излъчването й започва днес по стрийминг платформата HBO Maкс.