Аквариумът във Флорида прави виртуален мемориал на делфина Уинтър

Аквариумът "Клиъруотър" във Флорида, САЩ, създава мемориал за прочутия делфин и филмова звезда Уинтър, който почина неотдавна, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. От управата на аквариума обявиха, че в памет на Уинтър се основава фондация, ще й бъде посветена песен, а кремираните тленни останки на делфина ще бъдат разпръснати в Мексиканския залив.

Делфинът Уинтър почина на 16 години на 11 ноември от нелечимо чревно заболяване. Животното е спасено край източното крайбрежие на Флорида през декември 2005 г., когато опашката му се оплела във въже на ловци на раци. Опашката на делфина е ампутирана, животното е настанено в аквариума и впоследствие получава опашка-протеза.

Вдъхновяващата история за възстановяването на животното с безпрецедентното протезиране превърна Уинтър в главен герой на два игрални филма през 2011 г. и 2014 г. Делфинът се сдоби със световна популярност и стана пример и герой за хора с увреждания и хронични заболявания.

Президентът на аквариума Джеймс "Бъди" Пауъл каза, че възпоменанието за Уинтър под формата на виртуална реалност, което ще е достъпно от януари догодина, ще позволи на хората да общуват с Уинтър дори и след смъртта й. Виртуалните срещи ще бъдат възможни благодарение на видеозаписи и снимки, правени през целия живот на Уинтър в аквариума.

"Разполагаме с технология, която ще позволи на посетителите да плуват виртуално в компанията на Уинтър и да се докоснат до нея, сякаш е жива", каза Пауъл.

Аквариумът, в който неотдавна приключи обновителен ремонт за 80 милиона долара, набрани основно заради славата на Уинтър, ще поддържа мемориал на делфина и приканва посетителите да носят послания и картички в негова памет.

Приходите от фондацията на името на Уинтър ще подпомагат дейността на аквариума, която включва рехабилитация на морски животни.

Песента "In Our Hearts You'll Be'', посветена на Уинтър, по стихове на Стивън Пейдж и музика на Рюдигер, вече е достъпна през стрийминг услугите, каза Пауъл. Част от приходите от продажбите й също ще финансират работата на аквариума.

Служителите планират следващия месец да разпръснат праха на Уинтър в Мексиканския залив. "Връщането на Уинтър в естествения й дом е поетичен край на шестнадесетгодишния й път и смятаме, че това е най-добрият начин духът й да намери покой", каза Пауъл.