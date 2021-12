Намушкаха с нож във врата рапъра Дракео по време на концерт

Американският рапър Drakeo е бил намушкан с нож във врата на музикалния фестивал Once Upon A Time In LA в Лос Анджелис, съобщава Ню Йорк Пост.

Рапарът е бил нападнат от група мъже малко преди 21 ч. зад сцената. Музикантът е откаран в болница в критично състояние.

Концертът се проведе на стадион Banc of California в Exposition Park в Лос Анджелис, в програмата бяха включени също известните американски рапъри Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent и YG. Техните изпълнения бяха отменени.