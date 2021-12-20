Tрима заместник-министри са освободени от длъжност

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков са освободени трима заместник-министри на земеделието, храните и горите – Явор Гечев, Крум Неделков и Георги Събев. Това съобщиха от Министерски съвет.
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