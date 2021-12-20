Tрима заместник-министри са освободени от длъжност

Той не си спомня 15 години назад с такъв летящ старт да започва сезона и предупреди за така наречените прашни лавини Няма да е снежна Коледа, ще има слънце, но ни очакват температури от минус 7 градуса, каза по бТВ климатологът проф. Георги Рачев. "Тази сутрин дъждът в София започва отрано и ще се опита да го обърне на сняг