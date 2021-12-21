В Тиендзин бяха открити 158 културни реликви в древните гробници

В археологическите разкопки на гробници от времето на палеолита в окръг Дзиджу край гр. Тиендзин бе определени нов напредък. От октомври до ноември 2021 г. там бяха открити 158 глинени и каменни изделия, съобщава "Радио Китай".

Районът е заобиколен от планини и реки, но теренът е равнинен. Тук има основни и подходящи условия за живота. При археологическите проучвания, проведени между 2005 г. и 2015 г., бяха относително голям брой каменни изделия от палеолита.

Професор Уан Чунсюе от археологически институт университета „Дзинлин“ към отговор, че според предположенията им гробниците датират от Средния и Късен палеолит и са на около 10 000 до 100 000 години.