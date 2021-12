Легендарният басист на Smokie Тери Ътли почина седмици след съпругата си

70-годишният легендарен басист на Smokie Тери Ътли почина след кратко боледуване.

Почитатели на Smokie по цялия свят скърбят за загубата.

В изявление на уебсайта на Smokie се казва: "С дълбоко натъжени сърца и пълни със сълзи очи споделяме новината, че нашият любим приятел и колега Тери почина след кратко боледуване. Стив, Мартин, Мик и Пийт са съсипани от внезапното му и неочаквано преселване в по-добрия свят. Тери беше скъп приятел, любящ баща и беше невероятен човек и музикант. Всички се чувстваме изключително щастливи, че споделихме толкова много време и сцена с него". Тери беше останал последен от оригиналните членове на групата, и наричан легендарен музикант.

Тери починал в петък, на 70-годишна възраст, само седмици след смъртта на съпругата му Шърли.

Феновете от цял свят му отдават почит в социалните мрежи. Някои пишат: "Събудих се от опустошителна новина, че Тери Ътли е починал. Той беше толкова мил човек и отделяше време за всичките си фенове. Той ни караше да се почувстваме специални и наистина вярваше, че почитателите му са най-важни. Голяма загуба".

Ники Кънчев също коментира във фейсбук колко той ще липсва в музикалния свят. "Заедно с колегите си Крис Нормън, Алън Силсън и Рон Кели в края на 60-те, 70 и 80-те години те откраднаха сърцата на милиони фенове със своя поп рок. Бяха и няколко пъти в България. Никога няма да забравя хилядите плевенчани, които се качваха нагоре към стадион "Слави Алексиев" да видят "Смоуки" и да попеят заедно с тях. Беше невероятна гледка".

Smokie е основана преди повече от 50 години, когато Тери е бил съученик в "St Bede's School" в Хийтън с Алън Силсън и Крис Норман. Те свирели в местни клубове под различни имена, включително "The Elizabethans". През 70-те години вече имат топ 10 хитове като "If You Think You Know How To Love Me" и "Oh Carol".

"Първите няколко пъти когато Алън и Крис ме помолиха да се присъединя към групата, аз казах не, защото стажувах в "Fields Printers" в Лиджет Грийн", сподели Тери пред 2006 г. "Но третия път, когато ме попитаха, се съгласих".

Smokie се разделят през 1981 г., но се събират през 1986 г. за концерт за набиране на средства за роднини на хора, загинали при пожара в Брадфорд.

По-късно Алън Бартън замени певеца Крис Норман, който напусна и изгради солова кариера. През 1995 г. Алън умира, когато автобуса, в който групата се вози, катастрофира в Германия. По-късно групата продължи с Майк Крафт като фронтмен и се върна в класациите с нова версия на "Living Next Door To Alice", допълва Dir.bg.

Smokie са продали над 30 милиона записи по целия свят. Те са почетни граждани на Сеул, след като станаха първата западна група, която продаде милион сингли там. Пийт Линкълн е вокалистът на групата към момента.