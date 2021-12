Сайтът на ТикТок е бил най-посещаваният в интернет през 2021 г.

Китайското видео приложение ТикТок наистина бе навсякъде през тази година.

Приложението, известно с видеоклиповете си с танци, е най-посещаваният сайт в интернет през 2021 г., като изпреварва миналогодишния лидер Google на Alphabet Inc., показват данни на Cloudflare Inc.- компания за облачна инфраструктура, която следи интернет трафика, пише сайтът Инвестор.

Приложението, собственост на базираната в Пекин компания ByteDance Ltd., се радва на бърз възход, привличайки хората с тайния си алгоритъм, който предоставя видеоклипове, за които смята, че ще се харесат. То превърна танцуващите инфлуенсъри Адисън Рей и Чарли Д'Амелио в известни личности, които участват в телевизионни предавания, реклами и филми.

По-рано през тази година ТикТок съобщи, че има повече от един милиард потребители месечно.

Подобно на други сайтове за социални медии, ТикТок има своята тъмна страна. Алгоритмите на приложението за споделяне на видеоклипове могат да насочат непълнолетни към видеоклипове за секс, наркотици и хранителни разстройства, установиха разследвания на The Wall Street Journal.

Cloudflare заяви, че TikTok.com е започнал да оглавява класациите за най-посещаван сайт в света през февруари. Но популярността му е нараснала силно през август и оттогава като цяло е запазил първото място до края на годината.

За да състави класацията си, Cloudflare използва данните, с които разполага, за моделите на глобалния интернет трафик, включително използването на приложения или когато човек посещава даден сайт в уеб браузър.

През миналата година ТикТок беше класиран на седмо място, но Cloudflare заяви, че класацията за 2020 г. обхваща последните четири месеца на годината, тъй като е започнала да проследява уеб трафика през септември 2020 г.

Сайтът на Google, който включва функцията му за търсене, картите, езиковия превод и други услуги, се класира на второ място тази година. Той е следван от Meta Platforms Inc. на Facebook, Microsoft Corp., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc., YouTube на Alphabet, Twitter Inc. и WhatsApp на Meta, показват още данните на Cloudflare.