"Scratch" на "Позитано" 22 отвори врати в средата на ноември

"Черно парти, о-о-о...". Тази радио реклама на дискотека "Домино" от преди двадесет години стана нарицателна за клубния хип-хоп в България. Де що имаше дискотека, която пуска рап, кръщаваше вечерите си с "черно парти" и спокойно очакваше смъкнатите си посетители. Нищо че в предишната им вечер е имало скандална чалга, а на следващия ден ще се тресе хаус музика.

Сега времената са други. Партитата имат лейбъли, наложени диджеи, зад организацията им работят дизайнери, стилисти, хореографи и какво ли още не, за да могат black вечерите да изпъкнат над конкуренцията. И не е чудно, че заради успеха на хип-хоп стиловете сред българската публика, София най-накрая се сдоби с клуб изцяло посветен на рап музиката.

Клуб "Scratch" на ул. "Позитано" 22 отвори врати през средата на ноември тази година, но само за месец успя да се наложи като локацията с най-разнообразна и активна музикална програма в столицата. Слаткаристика, БОБО, Алекс П, Лора Караджова, PG & Drink, Момчето, FO & Peeva, Секта, Сплиткид са само малка част от изпълнителите, които избухнаха на сцената на клуба. В допълнение, на пулта пускат едни от най-добрите диджеи в бранша, сред които Ray Bon, Akasha, Hilla, както и резидентът им Moshino.

Самото заведение е на две нива, с блинг-блинг обзавеждане и най-добрите коктейли в София. Сериозно! Собствениците на "Scratch" са ангажирали бармани от най-добрите 10 в България и в резултат е много трудно да си тръгнеш в права линия, когато партито приключи.

"От 25 години слушаме тази музика и накрая решихме да отворим клуб, който да ни е приятно да посещаваме самите ние. Подкрепяме модерните стилове като грайм, дрил и трап, но имаме вечери за олд скуул и комерсиални хитове. Най-готиното е, че хората тук са усмихнати, което не е много генгста, но определено носи удоволствие от работата", казва управителят на "Scratch" Нико Митев.

В новогодишната седмица клубът предлага много силна поредица от събития.

На 29 декември излиза Алекс П, на 30-ти - Dim4ou, а за Нова година "Scratch" избухва с лицензирано "We The Best Music" парти с NDOE, БОБО и DJ Ego, който е в екипа на световноизвестната звезда DJ Khaled. Входът на 31 декември ще е отворен след 22:00 ч., кувертът с включена консумация е 50 лв., а телефонът за резервации е 0882 82 82 22.