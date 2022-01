Почина проф. Екатерина Титянова, шефка на клиниката по неврология на ВМА

Почина проф. Екатерина Титянова, д.м.н. - ръководител на Клиника по функционална диагностика на нервната система на ВМА, съобщиха от академията.

Ръководството и личният състав на Военномедицинска академия (ВМА) изказват съболезнования на роднините и близките на проф. Екатерина Титянова, д.м.н. – ръководител на Клиника по функционална диагностика на нервната система на Военномедицинска академия.

Паметта ѝ бе почетена с едноминутно мълчание на редовния рапорт на началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н. с ръководителите на клиники и звена в лечебното заведение.

Екатерина Титянова e професор по неврология, доктор на медицинските науки и ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната система“. Член е на Факултетния съвет и ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ при Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, основател и титуляр е на дисциплината „Нервни болести” в него. От 2013 г. е академик на Българската академия на науките и изкуствата, а от 2015 г. – академик на Сръбската кралска академия.

Проф. Титянова завършва медицина през 1982 година в Медицинска академия – София. Започва работа като невролог в райнната болница на град Гоце Делчев. През 1983 г. Постъпва като асистент в Катедрата по неврология на Медицинска академия, София. По-късно става ръководител на неврологично отделение при Университетската специализирана болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД, София и на Лаборатория по клинична невросонография.

През 1987 г. придобива специалност по нервни болести, през 1990 г. – образователна и научна степен „доктор“, а през 2007 г. – научна степен „доктор на науките“. От 2003 г. е доцент във Военномедицинска академия – София, а от 2009 г. – професор по неврология. Тя е външен експерт към Министерството на здравеопазването, Националната агенция за оценка и акредитация при Министерския съвет, Националната здравно-осигурителна каса и Европейската комисия.

Проф. Титянова е специализирала неврология, невросонология и двигателен контрол на походката в престижни университети в Австрия, САЩ, Мексико, Германия и Финландия. Научните й приноси са в областта на мозъчносъдовите заболявания, невросонологията, хемореологията, двигателния контрол на походката автономните нарушения и неврорехабилитацията. Иноватор е в изследването на походката чрез електронен анализ на стъпките и развива нови направления в неврорехабилитацията в България.

Призната е за международен експерт по невросонология - въвежда, развива и утвърждава нови направления в ултразвуковата диагностика на нервната система у нас и в чужбина и съдава Българска школа по невроснология с Балканска секция към нея.

Организира в София научни форуми и обучителни курсове на Световната федерация по неврология и на Европейската академия по неврология.

Научната ѝ продукция включва монографии, учебници, ръководства и над 250 публикации у нас и в чужбина, които са международно цитирани. Съавтор е на национални и международни учебни ръководства. Тя е главен изследовател, национален координатор и участник в национални и международни проучвания в областта на мозъчния инсулт, множествената склероза, епилепсията и паркинсоновата болест. Била е гост-лектор в Мексико, Финландия, Сърбия, Хърватия и Грузия.

Проф. Екатерина Титянова е активен член на национални и международни организации и фондации и е координатор за България по програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология. Учредител и председател е на Българската асоциция по невросонология и мозъчна хемодинамика. Член е на Изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология. Утвърждава се като международен експерт по мозъчни инсулти за Централна и Източна Европа и е представител за България в групата „Женска инициатива за мозъчен инсулт в Европа” на Европейското дружество по инсулти.

Създател и главен редактор е на периодичното научно двуезично английско-българско списание “Neurosonology and Cerebral Hemodynamics”, което се реферира в Emerging Sources Citation Index. Член е на редакционните колегии на списанията „Neurosonology“ (Япония), „Archivos de Neurociencias“ (Мексико), електронното списание „Oruen“ и на 6 национални научни списания.

Проф. Екатерина Титянова е носител на наградите “Merrill Spencer Award” на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика (2009), „Golden Hyppocratic Oath” на Balkan Association for History and Philosophy of Medicine (2015), Националната медицинска награда в категориите „Световно признание в медицинската наука“ (2017) и „Медицина и образование“ за създаване на школа по невросонология (2018). Тя е удостоена с Почетен знак на Министерството на отбраната (2016), медал „Петър Берон“ на Българската академия на науките и изкуствата (2017) и почетна грамота на Българския червен кръст за проявен хуманизъм (2018). Носител е на голямата награда „Питагор“ 2018 г. за цялостен принос на Министерството на образованието и науката. Има награди от национални и международни научни форуми.

Светла ѝ памет!