В актуалната кампания на eMAG са селектирани продукти, които ни помагат да започнем Новата година с летящ старт

От днес до петък включително (11-14 януари) на eMAG ни очаква РЕВОЛЮЦИЯ НА ЦЕНИТЕ – добре познатата кампания на платформата за електронна търговия, за която са подготвени хиляди избрани оферти от широка гама продукти. Първото издание за годината на Революция на цените ни помага да започнем 2022-ра с летящ старт – като се погрижим за комфорта у дома, за ъпгрейдването на технологичните ни помощници и, разбира се, за себе си.

За всичко това имаме на разположение атрактивни оферти за смартфони като функционалния Samsung Galaxy S20 FE, който събира в едно устройство отлична комбинация от иновации на S20 ( на цена от 839,99 лв. за кампанията*), или телевизора Samsung 55AU8072, 55" (138 см), който се отличава не само със своя елегантен и тънък дизайн, кристална картина и звук без компромис, но и с редица функционалности и първокласни мултимедийни възможности (999,00 лв. в Революция на цените).

Ако сме решили да освежим дома и да започнем новата година, като направим пространството вкъщи максимално уютно и удобно, в Революция на цените можем да намерим цялостни решения за кухнята като комплекта кухненски мебели Kring Yasmine, 240x195,5x60 см, дъб – 377,99 лв. по време на кампанията. В новата кухня ще е истинско удоволствие да се използва и комплекта два тигана и две касероли Tefal Ingenio Essential на цена 99,99 лв. за кампанията. Можем да обърнем внимание и на удобството, докато работим или се забавляваме, с гейминг стола Gaming Kring Rush – 299,99 лв. за Революция на цените. С ергономичен и модерен дизайн, той е създаден, за да осигури максимален комфорт и има множество опции за регулация. Поддръжката вкъщи също няма проблем да стане лесна и приятна, оставяйки ни повече време за нас: с атрактивни оферти за умен робот-прахосмукачка Roborock Cleaner S5 MAX (на цена 669,99 лв. за кампанията), който ще направи наистина революционна промяна на фона на хамалогията с обикновена прахосмукачка и моп, или капсули за пране Ariel All in One PODS Color за 100 изпирания (за 33,99 лв. в Революция на цените).

А след като се погрижим за дома, можем да обърнем внимание и на себе си с офертите за спортни уреди и аксесоари за фитнес вкъщи като сгъваеми велоергометри, ластични ленти или лежанки за коремни преси, които да ни помогнат да поддържаме форма. В кампанията са включени и много продукти от категориите Лична грижа и красота, както и Мода – тъй като един от най-големите подаръци, които можем да си направим, е да отделим качествено време за себе си.

Това са само няколко от личните революции, които може да направим с актуалната кампания на eMAG – възползвайки се и от всички предимства на онлайн пазаруването от платформата като бързина, богато разнообразие, удобни филтри и различни опции за плащане и за доставка до вкъщи или над 3000 точки в страната: куриерски офиси, клоновете на Български пощи или един от трите шоурума на eMAG. Може да пазаруваме и в движение – с мобилното приложение на онлайн ритейлъра.

Революция на цените ни очаква!

* Посочените оферти важат до изчерпване на количествата.