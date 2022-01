Евролидерите за Давид Сасоли: Беше забележителен председател на ЕП

Евролидерите оставиха незабравими думи за председателя на Европейския парламент Давид Сасоли, който почина днес. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изключително натъжена от ужасната загуба на един велик европеец и горд италианец. "Давид Сасоли беше състрадателен журналист, забележителен председател на Европейския парламент и най-вече - скъп приятел. Мислите ми са със семейството му. Почивай в мир, скъпи Давид!", написа Урсула фон дер Лайен в туитър. Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс сподели, че добротата на Давид Сасоли е била вдъхновение за всички. "Починал е Давид Сасоли - председател на ЕП и мой скъп приятел. Безмълвен съм. Неговата доброта беше вдъхновение за всички, които го познаваха. Искрени съболезнования на семейството му и на всички негови близки. Сбогом, приятелю", каза Франс Тимерманс. Кандидатът за председател на Европейския парламент и депутат от ЕНП Роберта Мецола обяви, че Европа е загубила лидер. "Съкрушена съм. Европа загуби лидер, аз загубих приятел, демокрацията загуби един от своите радетели. Давид Сасоли посвети живота си на това да прави света едно по-добро и справедливо място", каза Роберта Мецола.

