Почина рок звездата от 60-те години Рони Спектър (Видео)

Рони Спектър, изкусителката с котешки очи, която през 60-те години на миналия век изпълни заедно с групата си The Ronettes хитовете “Be My Baby,” “Baby I Love You” и “Walking in the Rain”, почина на 78-годишна възраст. Според съобщението от семейството й причината за кончината е рак.

В зенита на славата си Рони, чието рождено име е Вероника Ивет Бенет, бе лидер на своята изцяло дамска група и утвърди като свой стил грима в котешки стил и прическата „пчелен кошер“, които станаха емблематични за цялата епоха на 60-те години, предава bg-voice.com.

The Ronettes по това време покоряват американските и световните хит класации, а рони става известна като Лошото момиче на рокендрола (Bad Girl of Rock and Roll). Групата се разпада в началото на 1967 година след Европейското им концертно турне в Германия, където гастролират пред американските военнослужещи.

През 70-те години Рони прави неуспешни опити да възстанови групата, а в началото на 80-те записва първия си соло албум.

Животът й след това преминава под знака на соловата кариера и хитове като „Take Me Home Tonight“ и „Tonight You’re Mine Baby“. Междувременно преживява трудни периоди в личния си живот, като през 2003 година печели срещу първия си съпруг Фил Спектър дело за неизплатени авторски и лицензионни възнаграждения за 3 млн. долара. То приключва през 2003 година.

От брака с Фил Спектър, приключил през 1974, певицата има три деца. През 1982 тя се жени за Джонатан Грийнфийлд, с който имат двама сина.

The Ronettes така и не се събират отново, но през 2007 година получават място в Рокендрол залата на славата.