Нейчо Величков: Успехът е посока, а не статус

Нейчо Величков е оперативен директор на „Булсатком“ ЕООД. Повече от една година оглавява най-голямата дирекция в компанията. Има много богат международен опит като изпълнителен директор и консултант на телекомуникационни компании с приходи, вариращи от 250 млн. до 4 млрд. долара. Нейчо е един от водещите телеком експерти в стартирането и трансформирането на мобилни и фиксирани телекоми в Източна Европа, Близкия изток, ОНД, Африка и разбира се, България. Известна и колоритна личност, с впечатляващи умения в подхранването на таланти и ръководенето на екипи, които успешно постигат целите си. Получил е образованието си в Русия и в САЩ

- Какви ценности изповядва вашата компания и каква е вашата лична професионална мисия?

- „Булсатком“ е лидер на пазара за платена телевизия в България и е в топ 3 на компаниите, които предлагат интерактивна телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Ние сме медийна компания, която се фокусира в предлагането на разнообразно и качествено тв съдържание, като развиваме и собствени канали – cine.box, action.box и comedy.box. От тази година предлагаме революционната услуга b-box, която е изцяло нов начин на използване на телевизионното съдържание. Моята най-важна задача като част от управленския екип е да помогна на компанията да се реорганизира и преструктурира, за да продължи да бъде безспорен лидер на пазара в това, което прави.

- Защо избрахте точно тази сфера да правите кариера - кое ви привлича, затруднява, провокира и в кой момент разбрахте, че това е правилната посока?

- Ако трябва да назова няколко думи, то те биха били динамика, скорост и предизвикателство. Можете ли да си представите деня си без огромното количество информация, до която имаме достъп ежесекундно, непрестанното общуване, мобилността? Аз не. И не искам. Точно така е и в нашата индустрия и ми харесва. Това, което правя и което ме прави може би различен от колегите ми, е, че помагам на компании от сектора, загубили ориентация в тази динамична среда, да намерят себе си и своя уникален ключ към успеха. Всеки път е различно, държавите и културите са различни и това прави предизвикателството още посилно. Не се страхувам от предизвикателства – професионалният ми живот е поредица от такива в най-различни географски ширини – Европа, Азия, Кавказ, Близкия изток, Африка. Разбрах, че това е моето, когато ме поканиха на работа на едно доста сложно място и ми казаха в прав текст: „Ти си един от малкото, които могат да се справят. Освен това на теб ти харесва да правиш точно това“. Справих се и си дадох сметка, че наистина ми харесва.

- Разкажете случай, в който сте помогнали на някого.

- Вярвам, че е по-добре да научиш някого как да лови риба, за да може да се изхранва, вместо да му дадеш риба, с която да се нахрани веднъж. Където и да съм работил, винаги съм намирал на кого да дам безрезервно всичко, което зная и мога, и да помогна да намери себе си и да израсне професионално. Правя го и в момента с огромно удоволствие в „Булсатком“. То е като онези колела за двама, тандемите. В началото аз въртя педалите и карам, а вторият човек само се вози, след това аз карам и двамата въртим педалите, после той/тя кара и двамата въртим педалите и накрая аз слизам от тандема, гледам отстрани и ръкопляскам. Страхотно удоволствие, истинско удовлетворение и дълбоко вярвам – истинска помощ! Тези момичета и момчета сега са далеч напред в кариерите си, стабилни, можещи, образовани, търсени. Разбира се, както пее Луис Армстронг, It takes two to tango, не можеш да дадеш насила. Разочаровал съм се жестоко няколко пъти.

- Как и от кого се учите да управлявате?

- Имал съм възможността да уча в топуниверситети, обичам да уча и до днес. Случи се така, че съм срещал мениджъри, които са променили света, преподавали са ми нобелови лауреати, попивал съм от всички тях всичко, което съм могъл. Имам си и две настолни библии – едната за мениджмънт – Winning на Jack Welch – must read за всеки, който има амбицията да управлява компании, и другата – The Delta Project, подарена ми с посвещение от автора и мой преподавател в MIT – Арнолдо Хакс. И разбира се, няма как да не спомена Тони Робинсън, моя шеф в БТК – това е мениджърът, който ми даде истинска възможност да покажа какво мога, остави ме да греша, насочваше ме, без да ме държи за ръка, и винаги намираше време да говорим колкото поискам.

- Колко често влизате в кухнята и какво пише на кулинарната ви визитка?

- В кухнята влизам, когато жена ми ме допусне. (смее се.) За последния ми рожден ден тя и децата ми подариха една доста скъпа готварска играчка – Big Green Egg, и това е моята готварска страст сега. Готвенето за мен е стахотен начин да видя света от друг ъгъл.

- Как се отнасяте към силните жени? С подозрение, внимание, страх, уважение?

- С огромно уважение и възхищение. За мен силните жени са успели жени. Истински се възхищавам на всеки успял професионалист и разбира се, зная със сигурност, че на успелите жени им е било доста по-трудно, отколкото на мъжете, особено в общества като нашето. Работя рамо до рамо с жени, блестящи професионалисти, в управленския екип на „Булсатком“. Шапка до земята на всички тях за куража, упоритостта, силата и професионализма!

- Как дефинирате и обяснявате успеха – своя и на други хора?

- Успехът е 99% тежък денонощен труд, фокус, всеотдайност и 1% късмет. Не е обратното, както смятат много хора. Зависи само от нас самите. Когато чуя някой да казва „на него му провървя“, изпитвам само съжаление, защото човекът, който може да каже такова нещо, дори не си представя какво стои зад успеха – вагон прочетени книги, 12-14 часа усилена работа всеки ден, хиляди пропуснати забавления, понякога лишения, откраднати от близките важни моменти… Успелите хора уважават успеха на другите, защото знаят какво стои зад него, и знаят, че успехът е посока, а не статус.

