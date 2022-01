Отиде си легендарен текстописец и продуцент

Легендарният текстописец и продуцент Джонатан Линд напусна този свят на 73 г., след като загуби двугодишната си битка с рака, съобщи m.dir.bg.

Линд, който помогна за създаването на емблематични песни като "Boogie Wonderland" на Earth, Wind & Fire, "Crazy For You" на Мадона и "Save the Best for Last" на Ванеса Уилямс, е починал в събота, потвърди неговият адвокат Джеръми Росен пред сп. "Variety".

Освен с вече споменатите имена, през своята кариера, продължила повече от пет десетилетия, той е работил още с артисти като Шер, Atlantic Starr, Арън Невил и Emotions.

Американското дружество на композиторите, авторите и издателите също потвърди смъртта му в изявление, изпратено до Billboard.

"Нашата общност загуби един страхотен талант с голямо сърце, оставил след себе си голямо наследство от емблематични песни. Семейство на ASCAP скърби за загубата му, но неговият хумор, музика и невероятно щедър дух ще продължават да живеят в сърцата ни", пише в него.

Кариерата на Джон, както го наричаха всички, започва през 60-те години на миналия век като подгряващ музикант за популярни за времето си изпълнители, сред които попадат имената на Джуди Колинс, Хари Чапин и Том Пакстън. По-късно, докато следва висшето си образование в "Mannes College of Music", той помага за сформирането на общо три групи - Fifth Avenue Band, Howdy Moon и White Horse.

Истинският успех обаче го застига, след като създава песента "Sun Goddess" за Earth, Wind & Fire, която отваря пред него тежките врати на индустрията. Така през 80-те и 90-те Линд започва да си сътрудничи със звезди като Мадона, Дженифър Холидей, Cheap Trick и др., а резултатите от неговия труд му носят няколко награди "Грами"

В продължение на тринайсет години, от 1998 г. до 2011 г., заема поста на музикален изпълнителен директор в звукозаписната компания "Hollywood Records", която е собственост на "Disney". В нея той работи заедно с млади знаменитости като Майли Сайръс, Деми Ловато, Селена Гомез, Джеси Макартни, Jonas Brothers и др., сдобили се със слава благодарение на участието си в хитовите сериали на студиото.

След себе си Джон оставя своята скърбяща съпруга Сюзън, двете си дъщери Джоана и Джен, доведените си деца Даниел и Катрин, както и тримата си внуци.