Почина Харди Крюгер, изиграл главни роли в 75 филма

Германският актьор Харди Крюгер, изиграл главни роли в близо 75 филма по време на кариерата си, почина на 93 години в Калифорния.

Той е починал внезапно в Палм спрингс, съобщиха от агенцията му, базирана в Хамбург.

Роденият в Берлин Крюгер е сред малцината германски актьори с успешна международна кариера след Втората световна война. Той прави пробив извън Германия с ролята си в британския военен филм "The One That Got Away."

Участва заедно с Джон Уейн в "Хатари!" и с Джеймс Стюърт и Питър Финч в "Полетът на феникса". Във френската военна драма "Sundays and Cybele", отличена с награда "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм, играе ветеран от войната във Виетнам. Крюгер е носител на множество награди в родната си Германия.

Снима се с Клаудия Кардинале, Шон Конъри, Юл Бринър, Шарл Азнавур, Катрин Деньов и Орсън Уелс, предаде БТА.

През 1970 г. издава и книгата "Eine Farm in Afrika"("Ферма в Африка"), в която описва историята на ферма в подножието на Килиманджаро в Танзания, която купува, след като се влюбва в Източна Африка по време на снимките на "Хатари!".