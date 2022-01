Владимир Пенков: Като първи в нашата област, винаги се стремим да бъдем и новатори

Собствената ни фирмена култура включва овладяването, а не бягствата от предизвикателствата, лоялност и отдаденост, споделена визия и взаимопомощ, както и смелост и решителност ” при оказване на правните услуги

Владимир Пенков е основател на „Пенков, Марков и партньори“, 30 години бе управляващ съдружник, а понастоящем е председател и старши съдружник. Специалист в областта на търговското право и чуждестранните инвестиции, банковото и финансовото право, данъчното право, концесиите, обществените поръчки, интелектуалната собственост, лицензионните и ноу-хау договори, правото на конкуренцията, телекомуникации и енергийно право. В резултат на неговата професионална дейност през 2013 г. и повторно през 2020 г. е удостоен с отличието „Адвокат на годината“, включен в Best Lawyers Bulgaria за 2012 г., многократно признаван за Highly Recommended leading lawyer в различни правни сфери и носител на най-високото отличие Senior StatesPerson в категории Energy и Corporate & Commercial на Chambers Global/Europe през 2020 и 2021 г. Участвал е в изготвянето на редица закони, свързани с търговското и дружественото право, енергетиката, данъците и инвестиционния режим. Дългогодишен заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), а сега член на управителния съвет на БТПП. Дългогодишен председател на надзорния съвет на БТК до началото на 2017 г. Бил е и член на борда на директорите и изпълнителен директор на „Загорка“ АД (Heineken Group). Дългогодишен арбитър в Арбитражния съд на БТПП. От 2009 г. е член на управителния съвет на фондация „Лале“. През 2017 г. е приет като европейски адвокат към Адвокатска камара – Виена. Г-н Пенков дълги години е бил съпредседател на работна група „Малки и средни предприятия и търговия“ при Германо-българския координационен съвет. Учредител и бивш президент на първия български Лайънс клуб – София, носител на най-високото отличие на БТПП – „Хермес“, за повишаване на прозрачността и развитието на българското търговско законодателство. Включен е в престижни издания като Barons „Who is Who in the World” Global edition, Barons 500 - Leaders for the New Century, 2000 Commemorative Еdition, а също така е почетен член на Who’s Who Historical Society for the year 2005, Who’s Who of Professionals.

- Какви ценности изповядва вашата компания и каква е вашата лична, професионална мисия?

- ПМП от над 32 г. е на правния пазар, постоянно прибавяйки знания и опит в различни правни области. Сега покриваме всички възникващи при упражняването на стопанска дейност нужди на нашите клиенти.

На второ място, задълбочаваме и работата в екип с присъщата от това добавена стойност за клиентите.

Постепенно това доведе до създаване на собствена ценностна система чрез упорито надграждане извън очакваното и обичайното.

Тази собствена фирмена култура включва овладяването, а не бягствата от предизвикателствата, лоялност и отдаденост, споделена визия и взаимопомощ, както и смелост и решителност при оказване на правните услуги.

Усещането за общност на екипа в целите и начина на осъществяване, стремежът към постоянно развитие и обществена ангажираност ни принуждават да се разделим със стандартното мислене и да вземаме нестандартни, отразяващи всяка специфика решения.

Добрата комуникация в екипа и с клиентите, непосредствено интегрирани със собствената ни фирмена култура с ясно дефинираните ценности, е база за развитието на така важното доверие.

На тази основа ние не само отразяваме променящия се свят, а се опитваме активно да участваме в тези процеси не само с включването ни в разработването на законодателни промени, търсени от бизнеса.

За мен лично след създаването и изграждането на ПМП се утвърди като стремеж през последните години чрез обучение, личен пример и създаване на подходящи правила и навици да се утвърдят всички посочени ценности, а екипът да е много мотивиран и ПМП да бъде приятно и желано място за работа.

Това върша с удоволствие и много често ми създава моменти на удовлетворение.

Може би това е личната и професионалната ми мисия сега.

- Защо избрахте точно тази сфера да правите кариера? Кое ви привлича, затруднява, провокира? В кой момент разбрахте, че това е правилната посока? Как намерихте призванието?

- Още преди демократичните промени работех като юрисконсулт, съветвайки както министерството на външната търговия, така и множество предприятия, занимаващи се със стопанска дейност и износ/внос.

Участвах в съгласуването на голям брой лицензионни договори и договори за предоставяне на ноу-хау, общи условия за доставка, договори за сътрудничество и коопериране, договори за комплектни обекти, договори за представителство, консигнационни складове и дистрибуция и др.

Също така участвах в обсъждането на множество международни конвенции, общи условия за доставка, международен наръчник за съвместна стопанска дейност и изграждане на съвместни предприятия.

Изброеното, както и участието ми в различни международни работни групи създаде у мен трайното вътрешно усещане, че това е моето поприще, че точно в тази дейност мога да бъда максимално успешен и полезен.

Опитът ми в областта на търговското и дружественото право, както и относително доброто ми познаване на организацията и функционирането при пазарни условия на различни адвокатски офиси ми създадоха необходимата доза увереност, че и в България можем да бъдем успешни.

Веднага след въвеждането на свободните пазарни отношения у нас буквално се хвърлих в „студената вода“.

Бях последван от няколко колеги, което съществено допринесе за по-голямата ми увереност в успеха. В този момент това беше особено важно, тъй като близо 18 месеца след започването, все още нямахме нито един клиент, а правехме много срещи и пишехме безброй становища.

Постепенно с процеса на приватизацията и създаването на частни стопански субекти силно нарасна търсенето на знаещи и можещи адвокати и юристи, първоначално особено от чуждестранните инвеститори. Това беше значителен шанс за нас, тъй като не бяха налице много специалисти в областта на търговското и дружественото право, разбиращи от рамкови договори за сътрудничество и създаването на търговски дружества.

Поначало предоставянето на правни консултации в рамките на свободна професия беше нещо ново и много рисковано, поради което много колеги се страхуваха.

Но имаше и увереност, че това е правилният път и след като притежаваме търсените качества, рискът е разумен и непременно трябва да се опита.

Създаването на множество търговски дружества, без още да имаме търговски закон, последвалата приватизация, новите възможности за концесия и защита на инвестициите направиха необратим процеса у нас. Тогава окончателно разбрахме, че сме поели в правилната посока.

- С какво в своята работа сте по-различен от вашите конкуренти?

- Разбира се, работейки в сферата на правните услуги за стопанските субекти, всеки се подчинява на някои общи изисквания и принципи.

Но бидейки първи в тази област, винаги се стремим да бъдем новатори.

Част от отговора е в толкова високите стандарти на работа винаги в екип, ангажираност, комуникация и обратна връзка, търсенето на специфични решения за клиентите и носенето на етичната и професионалната отговорност за взетите от тях решения. Смятаме, че това е силна подкрепа за тях. Същевременно това предпоставя наличието на стабилна система от правила за работа и взаимоотношения, собствена интранет система, осигуряваща успешната реализация на правилата и на доста по-строгите етични изисквания, които предявяваме към колегите.

Точно затова казваме, че имаме собствена фирмена култура с точно дефинирани стандарти, изпълнението на които не е възможно без споделена визия и взаимно доверие.

В това могат да се търсят различията, като бихме се радвали все повече конкуренти да ни последват, тъй като това ще увеличи доверието на инвеститорите като цяло, което е добре за професията.

- Как и от кого се учите да управлявате?

- Разбира се, определени примери от семейството, опитът ми в работата преди промените, а може би и някои естествени заложби, например виждането на цялостната картина, смелото решение да се действа, да не се повтаря една грешка два пъти, винаги да имаш визия, но и цел, а и не на последно място – да ти вярват колегите и да те следват, всичко това е включено в комплексно самообучение.

Но е вярно и това, че при съвременните условия и особено когато екипът вече е доста голям, това е твърде недостатъчно.

Макар и много полезно, не е достатъчно и обучението, което получаваме в рамките на най-голямата асоциация на независими правни офиси „Лекс Мунди“, чийто ексклузивен член сме за България, както и обмяната на опит с другите асоциации, в които членуваме.

Доста отдавна осъзнах, че трябва да се използва световният опит.

Първоначалната ми „библия“ беше произведението на Хартунг и Рьомерман „Маркетинг и мениджмънт, свързано с правните офиси“.

След това преминах през много десетки книги на световни автори относно разпределението на времето, мотивацията на екипите, създаването на визия и цели, възпитаването на ясно мислене (Ролф Добели), организацията и културата на правните офиси (Алан Хогерт), емоционалната интелигентност като по-важен фактор от IQ-то (Даниел Гоулмен) и много други.

Особено голямо влияние напоследък ми оказват изключителните произведения на Питър Сенги („Петата дисциплина“), както и на Маршал Голдсмит и Марк Райтер („С каквото си успял, с него няма да преуспееш“).

Последните силно ми повлияха при изработването на нашите принципи на управлението, вземането на стратегически решения, усъвършенстването на фирмената култура, стимулирането на етичното поведение и спазването на стандартите и ценностите на ПМП.

- Как се отнасяте към силните жени – с подозрение, внимание, страх, уважение?

- Възпитан съм да уважавам всички жени и се старая да не променям отношението си, дори да съм на коренно различно мнение. Привърженик съм също така мъжете да остават кавалери, а жените да одобряват и харесват това. Възхищавам се на силните жени, които се борят, отстояват и постигат. Ценя много тяхната подкрепа, а само така, със съвместни усилия, могат да се реализират целите в рамките на една споделена визия. Затова нямам никакви подозрения или страх, а само уважение.

Също така съм забелязал, че силните жени харесват кавалерите, т.е. не губят от своята женственост, а напротив. Обратното би значело, скрито зад добре отрегулирани формални и скучни отношения често да се отказваме от търсенето и осъществяването на все нови и нови цели.

- Зад каква благотворителна кауза бихте застанали?

- Каузи в здравеопазването, поощряване на талантливи деца, подпомагане на деца в неравностойно положение и грижа за бездомните животни.

- Как дефинирате и обяснявате успеха - своя и на други хора?

- Успех е, когато човек е щастлив и работи каквото му доставя удоволствие, запазва приятелите си и когато наследниците са възприели същото. Така преценявам и успеха на другите хора.

- Какво взехте от своите родители, за да продължите напред, и от кое от техния опит се отказахте?

- Майка ми бе извънредно интелигентна, вежлива, много начетена и болезнено чувствителна австрийка, омъжила се за българин от Балкана.

Баща ми бе изключително работоспособен и упорит в ръководната си работа, която съчетаваше и с научни увлечения и много практически насочени статии и монографии в областта на икономиката и правото. Обичаше да се смее, но невинаги успяваше.

И двамата държаха много на приятелството и докрай можеше да се разчита на тях, не си променяха конюнктурно мнението в нелеки времена.

Едва ли съм успял да взема най-доброто, но се стремя да бъда откровен, обоснован, решителен и предсказуем в действията си.

- С какво сте променили професията, колегите си, а може би и света, когато излезете в пенсия?

- Новият начин на организация на правния офис със създадената собствена фирмена култура и стандарти, в които са интегрирани работата в екип и взаимопомощта, както и обществената ангажираност на целия офис и даването на нестандартни решения по конкретни въпроси на клиентите – може би това е една промяна в нашия микросвят.

