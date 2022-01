Изложение Study in the Netherlands 2022

Представители на три нидерландски традиционни университета – Tilburg University, University of Twente и Radboud University са участниците в предстоящото изложение за образование в Нидерландия – Study in the Netherlands 2022!

Събитието, организирано от агенция за образование в чужбина „Скай Лайнс“, ще се проведе онлайн на: 05.02, събота.

Програмата ще започне с обща презентация, посветена на системата за висше образование и предимствата на обучението в Нидерландия, следвана от индивидуални презентации на участниците. След края на всяка една от тях, ще имате възможност да зададете своите въпроси към представителите на учебните заведения и консултантите от агенция „Скай Лайнс “.

Къде попадат трите университета в световните класации?

Radboud University е традиционен университет номер 1 в Нидерландия за 2020-та според Keuzegids Universiteiten. Учебното заведение е най-големият реципиент на европейски субсидии за научни изследвания и се гордее с факта, че четирима от министър-председателите на страната са завършили учебното заведение!

Tilburg University е доказан лидер в обучението по икономика, бизнес науки и право. Той се нарeжда на 3-то място в Европа за обучение по финанси (Shanghai Ranking 2020), 3-то място за обучение по право (според Social Science Research Network Ranking 2020) и 6-то място в света за обучение по бизнес администрация (Shanghai Global Ranking 2020).

University of Twente – попада в ТОП 250 на най-добрите висши училища в света, според Times Higher Education 2021. Престижната класация Keuzegids Universiteien 2021 го поставя на 1-во място сред техническите университети в Нидерландия. University of Twente е модерен университет с изразена предприемаческа насоченост, отличен за четвърти път като „Most entrepreneurial university in the Netherlands”. Заслуга за това имат инициативи, подобни на Venture Lab, която подпомага реализирането на новаторски идеи и създаването на фирми от самите студенти. През последните 20 години са създадени около 900 такива компании.

Нидерландия е една от най-атрактивните дестинации за обучение в чужбина! Страната предлага качествено образование на световно ниво, програми на английски език, достъпни такси за обучение и възможности за академична и професионална реализация на студентите!

Повече информация за програмите, таксите за обучение и възможностите за кариерно развитие, ще бъде представена по време на онлайн събитието.