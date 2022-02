Бедствено положение в щатите Илинойс и Индиана, отменени са полети, блокирани са пътища (Видео)

Голямата зимна буря, която застигна милиони американци, се стовари със смесица от дъжд, суграшица и сняг върху централната част на САЩ. Авиокомпаниите отмениха хиляди полети, властите призоваха жителите да не карат колите си, а училищата преустановиха занятия, съобщи Асошиейтед прес. Заради студения фронт, което започна да нахлува във вторник вечерта и продължи вчера, за голяма част от щатите - от Ню Мексико и Колорадо до Мейн, беше дадено предупреждение за зимна буря. Вчера сутринта в Оклахома, Канзас, Мисури, Илинойс, Индиана и Мичиган валеше мокър сняг. сняг, предава БТА. До обяд вчера на някои места снежната покривка вече надхвърляше или се доближаваше до 30 см, включително в град Луистаун в централната част на Илинойс, където бе 36,6 см, и в град Ханибал в североизточната част на Мисури - 29,2 см. Там валежите продължават. В Централен Илинойс и Северна Индиана изглежда ще вали най-много сняг - очакваните количества са от 30 до 45 сантиметра. В централната част на щата Мисури властите затвориха част от междущатска магистрала 70, след като катастрофа направи пътя непроходим. В районите на юг от силния снеговалеж се очакваше да има суграшица, като най-силно заледяване се очакваше по долната част на долината на Охайо от Луисвил, Кентъки, до Мемфис, Тенеси. Снежната покривка достигна 56 сантиметра в Колорадо Спрингс и 25 сантиметра в района на Денвър, като се очакват още валежи. Това наложи затваряне на университети, щатски правителствени учреждения. Авиокомпаниите отмениха близо 8000 полета в САЩ, планирани за вчера и днес, показва услугата за проследяване на полети FlightAware.com. Летищата в Сейнт Луис, Чикаго, Канзас Сити и Детройт отмениха повече полети от обикновено. Само на международното летище Далас-Форт Уърт днес бяха отменени почти 700 полета, а на близкото летище Далас Лав Фийлд - над 300.

How's Winter Storm #Landon treating your city? Share your pics and vids with us below!@CharlesPeekWX shows the snow in Bloomington, Illinois: pic.twitter.com/myPQ5uJRpz — The Weather Channel (@weatherchannel) February 2, 2022

This squirrel doesn’t seem to mind the snow as it enjoys a snack outside a home in Illinois. https://t.co/njyfrswCHh pic.twitter.com/JO4EIgAeqF — ABC News (@ABC) February 3, 2022

