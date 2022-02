"Даяна: Мюзикълът" е с най-много номинации за "Златна малинка"

"Даяна: Мюзикълът", продукция на Нетфликс, получи девет номинации за антинаградите "Златна малинка", включително в категориите на най-лош филм, актьор и актриса, предаде ЮПИ, цитирано от БТА.

Продукцията е с най-голям брой номинации тази година, следвана от "Карън" и "Жената на прозореца" - с по пет.

Освен "Даяна: Мюзикълът" за "Златна малинка" в категорията най-лош филм се борят "Безкрай" ("Infinite"), "Карън", "Космически забивки: Нови легенди" и "Жената на прозореца".

Номинации за най-лош актьор получиха Скот Истууд за "Опасен", Роу Хартрамф за "Даяна: Мюзикълът", ЛеБрон Джеймс за "Космически забивки: Нови легенди", Бен Плат за "Скъпи Евън Хансен", Марк Уолбърг за "Безкрай".

Номинираните за "Златна малинка" в категорията за най-лоша актриса са Ейми Адамс за ролята си в "Жената на прозореца", Джийна де Вал за "Даяна: Мюзикълът", Меган Фокс за "Midnight in the Switchgrass", Тарин Манинг за "Карън" и Руби Роуз за "Тъмно минало" ("Vanquish").

В категорията за най-лоша актриса в поддържаща роля са номинирани Ейми Адамс за "Скъпи Евън Хансен", Софи Куксън за "Безкрай", Ерин Дейви за "Даяна: Мюзикълът", Джуди Кей за "Даяна: Мюзикълът" и Тарин Манинг за "Всеки последен от тях" (" Every Last One of Them"). За "Златна малинка" за най-лош актьор в поддържаща роля се борят Бен Афлек за "Последния дуел", Ник Канън за "Обир по джентълменски" ("The Misfits"), Мел Гибсън за "Опасен", Гарет Кийгън за "Даяна: Мюзикълът" и Джаред Лето за "Домът на Гучи".

Специална категория "Най-лошите изпълнения на Брус Уилис във филм от 2021 г." е създадена тази година от организаторите, предаде Франс прес. В нея са включени всичките осем продукции от миналата година, в които актьорът участва. Това са нискобюджетни филми, които се излъчват само по стрийминг платформите. Уилис се появява за кратко, но участва в популяризирането им.

Антинаградите "Златна малинка" са учредени през 1980 г. като антидот на холивудския награден сезон. Номинираните и победителите се избират от около 1100 членове на едноименната фондация от САЩ и още 19 страни, които се регистрират онлайн и плащат членски внос на стойност 40 долара. Статуетката представлява пластмасова малинка със златисто покритие, чиято стойност не надвишава пет долара.

"Златните малинки" ще бъдат присъдени на 26 март, ден преди наградите "Оскар".