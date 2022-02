Изявление на US посолството в България

БТА разпространи изявление на посолството на САЩ у нас:

Преди няколко седмици Посолството на Съединените щати получи информация за възможна заплаха срещу две лица. В конкретния момент решихме, че сме длъжни да предупредим тези лица за тази информация. Посолството сподели тази информация и с българските власти. В предаденото предупреждение не се споменава конкретно лице или политическа партия и нямаме информация, която да предполага, че има връзка с конкретна политическа партия. Оттогава не сме получили повече информация за тази възможна заплаха. Чухме твърдения, че един от нашите разговори е записан без наше разрешение; посолството възразява срещу подобни практики.

Припомняме, че през януари общинският съветник в София Борис Бонев каза пред бТВ, че американското посолство го е предупредило, че животът му е застрашен. Журналистът Атанас Чобанов, собственик на сайта "Бърд", пък обяви, че е получил информация за заплаха за живота си от чужди служби. Дали някой от тях не е записал разговора си с човека от посолството?

Ето и оригинала на изявлението:

