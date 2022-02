BlackRock CCB Wealth Management получи лиценз да управлява пенсионни фондове в Китай

BlackRock CCB Wealth Management получи лиценза от банковия регулатор за пилотно управление на пенсионни фондове в градовете Гуанджоу и Чънду. Дружеството е съвместна собственост на BlackRock Financial Management, Inc., CCB Wealth Management Co., Ltd. (дъщерно дружество на China Construction Bank) и Fullerton Management Pte Ltd.

Предварителният таван за средства, набрани от компанията, е определен на 10 милиарда юана (1,57 милиарда долара) за едногодишен пробен период, като след оценка впоследствие е възможно да бъдат позволени корекции на горната граница за бъдещата дейност, съобщава радио "Китай".

По-рано регулаторът определи четири банки за пилотно управление на пенсионни фондове, а именно ICBC, China Construction Bank, China Merchants Bank и China Everbright Bank.