Нова Зеландия с по-строги мерки срещу протестиращите заради COVID ограниченията

Премиерът на Нова Зеландия заяви, че протестиращите, които се противопоставят на коронавирусните ограничения, използват "сплашване и тормоз", тъй като властите изглежда заемат по-строга позиция спрямо колоната от демонстранти, която нарушава спокойствието на столицата Уелингтън вече почти седмица, предаде NOVA.

Първоначално полицията позволи на протестиращите да разпънат палатки и да лагеруват на територията на новозеландския парламент, след което в четвъртък арестува 122 души и отново се оттегли. Миналата седмица броят на протестиращите спадна до няколкостотин души, но през уикенда отново се увеличи до около 3000 човека.

Премиерът на страната Джасинда Ардерн заяви, че търпението на управляващите се изчерпва.

"Имам много ясно мнение за протестиращите и за начина, по който проведоха своя протест, защото той премина отвъд споделянето на мнение към сплашване и тормоз на хората около централен Уелингтън", каза тя. "Това не може да бъде толерирано."

Миналата седмица председателят на парламента Тревър Малард се опита да изгони протестиращите, като включи пръскачките за тревни площи и пусна на повторение песни на Бари Манилоу отпреди десетилетия и хита от 90-те години "Макарена".

В понеделник полицията каза на протестиращите да преместят незаконно паркираните си автомобили възможно най-скоро, като им предложи алтернативен паркинг на близкия стадион.

Protesters against the coronavirus disease (COVID-19) restrictions and vaccine mandates gather in front of the parliament in Wellington, New Zealand, February 14, 2022. REUTERS/Praveen Menon