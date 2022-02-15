Вижте какво решава кабинетът утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 16 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 644 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАРТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОМОЩИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА на 2022 - 2027 Г.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.
Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВО, КОЕТО ДА НОМИНИРА СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА МАНДАТА 2022 - 2026 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/452 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 19 МАРТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА СКРИНИНГ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СЪЮЗА.
Внася: министърът на иновациите и растежа
5. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН, КОЙТО ДА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.
Внасят: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите
министърът на иновациите и растежа
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 - 2020 Г.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СЪВМЕСТНИТЕ СТРУКТУРИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА, ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАНДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ, И СЪЮЗНАТА ТЕРИТОРИЯ ЧАНДИГАРХ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА САНДИЙП ГОЯЛ - ИНДИЙСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАНДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ, И СЪЮЗНАТА ТЕРИТОРИЯ ЧАНДИГАРХ.
Внася: министърът на външните работи
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА РОТАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА НА „ПИСМО ЗА ОФЕРТА И ПРИЕМАНЕ BU-B-UCH РАДИО-КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ (LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE (LOA) BU-B-UCH RADIO COMMUNICATIONS EQUIPMENT).
Внася: министърът на отбраната
13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 ЯНУАРИ 2022 Г. В ГР. АМИЕН, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.
Внася: министърът на енергетиката
14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на външните работи
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Внася: министърът на правосъдието
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА.
Внася: министърът на правосъдието
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
Внася: министърът на земеделието
18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи
19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: министърът на отбраната
-
Владислав Горанов: Да впишем в бюджета на МВР 10 млн. за разходи за "Гугъл"
-
Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас, открит в Симеоновград
-
Тецове, веита и когенерации получават 2,6 млрд. лв. годишно от енергийната “банка”
-
$ 200 000 награден фонд за купа "Странджа"
-
Министър Теодора Генчовска се срещна с посланика на Хърватия Ясна Огняновац
-
"Драгон ойл" откри петрол в Суецкия залив