Вижте какво решава кабинетът утре

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15.02.2022 17:45;     
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 16 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 644 НА   МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАРТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОМОЩИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА на 2022 - 2027 Г.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИ­ТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.
Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВО, КОЕТО ДА НО­МИНИРА СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕ­НИЕ ЗА МАНДАТА 2022 - 2026 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА­ДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/452 НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 19 МАРТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА СКРИНИНГ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СЪЮЗА.
Внася: министърът на иновациите и растежа

5. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН, КОЙТО ДА УП­РАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛ­ГАРИЯ“ ЕАД И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.
Внасят: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите
министърът на иновациите и растежа

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 - 2020 Г.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СЪВМЕС­ТНИТЕ СТРУКТУРИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВА­НЕ НА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ УЧАСТВА, ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАНДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ, И СЪЮЗНАТА ТЕРИТОРИЯ ЧАН­ДИГАРХ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА САНДИЙП ГОЯЛ - ИНДИЙСКИ ГРАЖДА­НИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАН­ДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИН­ДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ, И СЪЮЗНА­ТА ТЕРИТОРИЯ ЧАНДИГАРХ.
Внася: министърът на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА РОТАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕВРО­ПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.
Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА НА „ПИСМО ЗА ОФЕР­ТА И ПРИЕМАНЕ BU-B-UCH РАДИО-КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ (LET­TER OF OFFER AND ACCEPTANCE (LOA) BU-B-UCH RADIO COMMUNICATIONS EQUIPMENT).
Внася: министърът на отбраната

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 ЯНУАРИ 2022 Г. В ГР. АМИЕН, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.
Внася: министърът на енергетиката

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на външните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Внася: министърът на правосъдието

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА.
Внася: министърът на правосъдието

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
Внася: министърът на земеделието

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИ­РОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
Внася: министърът на отбраната

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