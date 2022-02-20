Експерт: Лято 2022 ще е най-натовареният туристически сезон досега

Как да пътуваме удобно и сигурно от център до център на Стария континент Представете си, че с месеци чакате мечтаното пътуване из Италия, Испания или Франция, а после попадате на безкрайни опашки с досадни проверки по летищата, до които сте стигнали след ранно ставане. Или пък седите блокирани с часове в задръствания по магистралите