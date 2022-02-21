Почерпени асеновградчани се биха, по-младият е в болница

21.02.2022 12:47;     
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Срещу нападателя е образувано бързо производство.

Асеновградчанин е в болница след пиянско сбиване в петък. По известното до момента около 19,20 ч. 39-годишен мъж се скарал пред адреса си със свой съсед на 58 години. И двамата били под въздействие на алкохол, а в прерасналата физическа саморазправа помежду им по-младият получил телесна повреда. Той е настанен за лечение в здравно заведение в областния град. Опонентът му е отведен за едно денонощие в полицейския арест. Срещу него е образувано бързо производство.

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Почерпени асеновградчани се биха, по-младият е в болница

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