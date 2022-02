Байдън: Ако Русия продължи, ще наложим още санкции (Видео)

Певецът споделя, че семейството е това, което го прави истински щастлив Майкъл Бубле и съпругата му очакват четвъртото си дете, предаде Dir.bg. Двойката разкри, че Луисана Лопилато е бременна с бебе номер четири в предстоящия видеоклип на певеца. Видеото към песента "I'll Never Not Love You", изпратен до TMZ, показва закръгленото й коремче