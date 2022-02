Франция изпраща военна подкрепа в Румъния и Естония

Зорница Господинова от риалити формата “Ергенът” по Би Ти Ви засенчи Джорджано, популярен с фалшивото си пеене и нелепи клипове. В ютюб тя е качила видео със свое изпълнение на парче, озаглавено Your Look at Me, което предизвика многобройни подигравки. Коментарите са за фалшивото изпълнение, за визията, но и за произношението ѝ на английски