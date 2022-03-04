Омбудсманът открива гореща линия за пострадалите от конфликта в Украйна

Бизнесът: Цените на основни стоки и горива у нас ще вървят нагоре заради войната в Украйна

Борсите вече реагираха на конфликта Цените на храни, основни стоки и горива у нас ще вървят нагоре заради войната в Украйна, прогнозира бизнесът. Борсите вече реагираха на конфликта и цените на основни суровини достигнаха рекордни равнища. На този фон слухове за шоково поскъпване на горивата доведоха до огромни опашки по бензиностанциите